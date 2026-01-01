7.6
Giant

, 1956
Giant
USA / Drama, Romantic, Western / 18+
Synopsis

Sprawling epic covering the life of a Texas cattle rancher and his family and associates.

Cast

Elizabeth Taylor
James Dean
Rock Hudson
Carroll Baker
Jane Withers
Chill Wills
Director George Stevens
Writer Fred Guiol, Edna Ferber, Ivan Moffat
Composer Dimitri Tiomkin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 21 minutes
Production year 1956
World premiere 17 October 1956
Release date
6 November 1958 Argentina
6 June 1957 Australia
1 December 1956 Austria
8 November 1956 Belgium 12
28 December 1956 Brazil
8 November 1956 Canada
19 December 1958 Denmark
22 December 1968 Finland
9 January 1957 France
20 December 1956 Germany
3 January 1957 Great Britain
17 July 1958 Hong Kong
7 June 1957 Ireland
18 March 1957 Italy
8 January 1972 Japan
1 August 1957 Mexico
8 March 1957 Netherlands
8 October 1957 Norway
1 January 1965 Poland
17 April 1957 Portugal
8 May 1957 South Africa
30 October 1957 South Korea
29 March 1959 Spain
13 February 1957 Sweden
19 December 1957 Turkey
24 November 1956 USA
27 March 1958 Uruguay
MPAA G
Budget $5,400,000
Worldwide Gross $32,873,644
Production George Stevens Productions
Also known as
Giant, Gigante, Giganten, Div, Géant, Jätten, Jättiläinen, Obr, A'nuck, Assim Caminha a Humanidade, Devlerin Aşkı, Gegant, Ghool, Gigant, Hiiglane, Il gigante, Jaiantsu, Milžinas, O Gigante, O gigas, Obor, Olbrzym, Óriás, Uriasul, Velikan, Ο γίγας, Гигант, Гигантът, Гігант, Див/Div, ジャイアンツ, 巨人, 巨人传

7.6 IMDb
Quotes

Leslie Benedict Money isn't everything, Jett.
Jett Rink Not when you've got it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas.

