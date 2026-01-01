Menu
Poster of Walker
6.6 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films Walker

Walker

Walker 18+
Synopsis

An unconventional retelling of the life of William Walker, a 19th century American mercenary leader who became the president of Nicaragua.
Country USA / Spain / Mexico
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1987
World premiere 4 December 1987
Release date
4 December 1987 Russia 18+
3 March 1988 Germany
4 December 1987 Kazakhstan
4 December 1987 USA
4 December 1987 Ukraine
MPAA R
Budget $5,800,000
Production In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica, Northern, Walker Films Limited
Also known as
Walker, Os Imortais, Paranın Esiri, Walker - Una storia vera, Walker (Una historia verdadera), Walker o kataktitis, Walker, a felszabadító, Walker, uma História Real, Walker, una historia real, Уокер, ウォーカー
Director
Alex Cox
Cast
Ed Harris
René Auberjonois
Keith Szarabajka
Sy Richardson
Xander Berkeley
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Doubleday I cannot help noticing Sir, during the time I've spent with you, that you've betrayed every principle you've had, and all the men who supported you. May I ask why?
William Walker No you may not.
Doubleday What exactly are your aims?
William Walker The ends justify the means.
Doubleday What are the ends?
William Walker I can't remember.
