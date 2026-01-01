Country
USA / Spain / Mexico
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1987
World premiere
4 December 1987
Release date
|4 December 1987
|Russia
|
|18+
|3 March 1988
|Germany
|
|
|4 December 1987
|Kazakhstan
|
|
|4 December 1987
|USA
|
|
|4 December 1987
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$5,800,000
Production
In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica, Northern, Walker Films Limited
Also known as
Walker, Os Imortais, Paranın Esiri, Walker - Una storia vera, Walker (Una historia verdadera), Walker o kataktitis, Walker, a felszabadító, Walker, uma História Real, Walker, una historia real, Уокер, ウォーカー