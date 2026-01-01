Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Seven Days in May
Poster of Seven Days in May
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Seven Days in May

Seven Days in May

Seven Days in May 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

United States military leaders plot to overthrow the President because he supports a nuclear disarmament treaty and they fear a Soviet sneak attack.
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1964
World premiere 1 February 1964
Release date
1 January 1965 Brazil
20 March 1964 Germany
1 February 1964 Great Britain U
25 September 1964 Ireland PG
12 February 1964 USA
Budget $2,200,000
Production Joel Productions, Seven Arts Productions, Cayuga Productions
Also known as
Seven Days in May, Siete días de mayo, Sieben Tage im Mai, Sept jours en mai, 7 dagar i maj, 7 dage i maj, 7 Days in May, 7 giorni a maggio, Bảy ngày trong tháng năm, Epta imeres tou Maiou, Hét májusi nap, Heyecanlı günler, Şapte zile în Mai, Sedam dana u maju, Septynios gegužės dienos, Sete Dias de Maio, Sete Dias em Maio, Sette giorni a maggio, Siedem dni w maju, Siete dias de mayo, Syv dage i maj, Syv dager i mai, Toukokuun 7 päivää, Επτά ημέρες του Μαΐου, Седем дни през май, Семь дней в мае, Сім днів у травні, 五月の七日間, 五月中的七天
Director
John Frankenheimer
Cast
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Fredric March
Fredric March
Ava Gardner
Ava Gardner
Edmond O'Brien
Edmond O'Brien
Cast and Crew
Similar films for Seven Days in May
The Manchurian Candidate 7.9
The Manchurian Candidate (1962)
The Gypsy Moths 6.4
The Gypsy Moths (1969)
Seconds 7.6
Seconds (1966)
The Train 7.9
The Train (1964)
Grand Prix 7.2
Grand Prix (1966)
Executive Action 6.7
Executive Action (1973)
Atlantic City 6.8
Atlantic City (1980)
The Swimmer 7.7
The Swimmer (1968)
Fail-Safe 8.0
Fail-Safe (1964)
Birdman of Alcatraz 7.8
Birdman of Alcatraz (1962)
On the Beach 7.1
On the Beach (1959)
The Caine Mutiny 7.7
The Caine Mutiny (1954)

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
General James Mattoon Scott And if you want to talk about your oath of office, I'm here to tell you face to face, President Lyman, that you violated that oath when you stripped this country of its muscles - when you deliberately played upon the fear and fatigue of the people and told them they could remove that fear by the stroke of a pen. And then when this nation rejected you, lost faith in you, and began militantly to oppose you, you violated that oath by not resigning from office and turning the country over to someone who could represent the people of the United States.
President Jordan Lyman And that would be General James Mattoon Scott, would it? I don't know whether to laugh at that kind of megalomania, or simply cry.
General James Mattoon Scott James Mattoon Scott, as you put it, hasn't the slightest interest in his own glorification. But he does have an abiding interest in the survival of this country.
President Jordan Lyman Then, by God, run for office. You have such a fervent, passionate, evangelical faith in this country - why in the name of God don't you have any faith in the system of government you're so hell-bent to protect?
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more