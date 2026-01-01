General James Mattoon Scott And if you want to talk about your oath of office, I'm here to tell you face to face, President Lyman, that you violated that oath when you stripped this country of its muscles - when you deliberately played upon the fear and fatigue of the people and told them they could remove that fear by the stroke of a pen. And then when this nation rejected you, lost faith in you, and began militantly to oppose you, you violated that oath by not resigning from office and turning the country over to someone who could represent the people of the United States.

President Jordan Lyman And that would be General James Mattoon Scott, would it? I don't know whether to laugh at that kind of megalomania, or simply cry.

General James Mattoon Scott James Mattoon Scott, as you put it, hasn't the slightest interest in his own glorification. But he does have an abiding interest in the survival of this country.