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Poster of The Manchurian Candidate
7.9
Kinoafisha Films The Manchurian Candidate
7.9

The Manchurian Candidate

, 1962
The Manchurian Candidate
USA / Thriller, Drama / 18+
Poster of The Manchurian Candidate
7.9

Synopsis

A former prisoner of war is brainwashed as an unwitting assassin for an international Communist conspiracy.

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Major Bennett Marco
Laurence Harvey
Raymond Shaw
Janet Leigh
Janet Leigh
Eugenie Rose Chaney
Angela Lansbury
Angela Lansbury
Mrs. Eleanor Shaw Iselin
Henry Silva
Chunjin
James Gregory
Senator John Yerkes Iselin
Leslie Parrish
Jocelyn Jordan
John McGiver
Senator Thomas Jordan
Khigh Dhiegh
Dr. Yen Lo
James Edwards
Corporal Allen Melvin
Director John Frankenheimer
Writer Richard Condon, George Axelrod
Composer David Amram
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1962
World premiere 1 October 1962
Release date
22 November 1962 Australia
12 April 2023 Austria 16
24 October 1962 Canada R
1 October 1962 France
1 March 1963 Germany
8 November 1962 Great Britain
25 October 2012 Netherlands
1 October 1964 Portugal
4 March 1963 Sweden 15
24 October 1962 USA
MPAA PG-13
Budget $2,200,000
Worldwide Gross $2,758,060
Production M.C. Productions
Also known as
The Manchurian Candidate, El embajador del miedo, Botschafter der Angst, Hjärntvättad, Un crime dans la tête, Маньчжурский кандидат, A mandzsúriai jelölt, Candidatul Manciurian, Casuslara Karşı, De geheimzinnige ruitenvrouw, El mensajero del miedo, Kage naki sogekisha, Kandidaten fra Manchuriet, Kandidaten från Mandsjuriet, Kandiday-e Manchury, Kato apo enan allo ilio, Mandžiūrijos kandidatas, Mandžurijski kandidat, Mandžurski kandidat, Mandzuský kandidát, Mantshurian kandidaatti, Mantsurian kandidaatti, Mantsurian sankari, Misdaad op bevel, O Enviado da Manchúria, Przeżyliśmy wojnę, Ruterdame dreper, Sob o Domínio do Mal, Ứng Cử Viên Bị Giật Dây, Ushinawareta toki o motomete, Va' e uccidi, Κάτω από έναν άλλον ήλιο, Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας, Манджурският кандидат, Манжурський кандидат, Манџуријски кандидат, 失われた時を求めて, 影なき狙撃者, 諜網迷魂, Κάτω από εναν Αλλον Ηλιο, 谍网迷魂, 맨츄리안 캔디데이트, Và e uccidi, 谍影迷魂, 맨츄리안 켄디데이트, 恐怖分子

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.9 IMDb
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