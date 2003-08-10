Menu
Poster of Sweet Smell of Success
8.0 IMDb Rating: 8
2 posters
Kinoafisha Films Sweet Smell of Success

Sweet Smell of Success

Sweet Smell of Success 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Powerful but unethical Broadway columnist J.J. Hunsecker coerces unscrupulous press agent Sidney Falco into breaking up his sister's romance with a jazz musician.
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1957
Online premiere 10 August 2003
World premiere 27 June 1957
Release date
31 December 1958 Brazil
22 November 1957 Finland
30 October 1957 France TP
24 April 1958 Germany
4 July 1957 Great Britain
22 June 2023 Greece
4 October 1957 Ireland PG
4 October 1957 Italy
3 July 1959 Portugal
4 July 1957 USA
Budget $3,400,000
Worldwide Gross $8,025
Production Norma Productions, Curtleigh Productions, Hecht-Hill-Lancaster Productions
Also known as
Sweet Smell of Success, Dein Schicksal in meiner Hand, La mentira maldita, Segerns sötma, 成功的滋味, A Embriaguez do Sucesso, A siker édes illata, Başarının Tatlı Kokusu, Chantaje en Broadway, Den søte duft av suksess, El dulce aroma del éxito, El dulce sabor del éxito, Le grand chantage, Magtens sødme, Menestyksen huuma, Mentira Maldita, Mirosul dulce al succesului, Piombo rovente, Saldus sėkmės skonis, Sladki vonj po uspehu, Słodki smak sukcesu, Słodki zapach sukcesu, Η γλυκιά μυρωδιά της επιτυχίας, Σκοτεινοί δολοφόνοι, Сладкий запах успеха, Сладкият дъх на успеха, Слатки мирис успеха, Солодкий запах успіху, 成功の甘き香り, 成功的成功的甜美气息, 成功的甜头, 成功的美味
Director
Alexander Mackendrick
Cast
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Tony Curtis
Tony Curtis
Susan Harrison
Martin Milner
Sam Levene
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 13 votes
8 IMDb
