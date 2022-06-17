Country
Lithuania / France / Belgium
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2022
Online premiere
3 July 2022
World premiere
17 June 2022
Release date
|29 September 2022
|Russia
| Global Film
|
|6 July 2023
|Andorra
|
|
|29 September 2022
|Azerbaijan
|
|16+
|30 September 2022
|Denmark
|
|11
|10 August 2022
|France
|
|
|6 October 2022
|Germany
|
|16
|29 September 2022
|Kazakhstan
|
|16+
|29 September 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|21 October 2022
|Latvia
|
|12+
|30 September 2022
|Lithuania
|
|
|17 August 2022
|Netherlands
|
|14
|17 August 2022
|Norway
|
|15
|6 October 2022
|Singapore
|
|PG13
|6 July 2023
|Spain
|
|
|6 October 2022
|Thailand
|
|ท
|30 September 2022
|Turkey
|
|
|6 October 2022
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$1,690,471
Production
Rumble Fish Productions, Natrix Natrix, 10.80 Films
Also known as
Vesper, Vesper Chronicles, Эра выживания, A túlélés korszaka, Crónicas de Vesper, Ellujäämisaeg, Éra přežití, Éra prežitia, Era preživljavanja, Vesper Seeds, VESPER／ヴェスパー, Ерата на оцеляването, Хроніки Веспер, 베스퍼