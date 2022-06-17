Menu
Kinoafisha Films Vesper

Vesper

Vesper 18+
Vesper - trailer in russian
Vesper  trailer in russian
Country Lithuania / France / Belgium
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2022
Online premiere 3 July 2022
World premiere 17 June 2022
Release date
29 September 2022 Russia Global Film
6 July 2023 Andorra
29 September 2022 Azerbaijan 16+
30 September 2022 Denmark 11
10 August 2022 France
6 October 2022 Germany 16
29 September 2022 Kazakhstan 16+
29 September 2022 Kyrgyzstan 16+
21 October 2022 Latvia 12+
30 September 2022 Lithuania
17 August 2022 Netherlands 14
17 August 2022 Norway 15
6 October 2022 Singapore PG13
6 July 2023 Spain
6 October 2022 Thailand
30 September 2022 Turkey
6 October 2022 Ukraine
Worldwide Gross $1,690,471
Production Rumble Fish Productions, Natrix Natrix, 10.80 Films
Also known as
Vesper, Vesper Chronicles, Эра выживания, A túlélés korszaka, Crónicas de Vesper, Ellujäämisaeg, Éra přežití, Éra prežitia, Era preživljavanja, Vesper Seeds, VESPER／ヴェスパー, Ерата на оцеляването, Хроніки Веспер, 베스퍼
Director
Kristina Buožytė
Kristina Buožytė
Bruno Samper
Cast
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Richard Brake
Richard Brake
Edmund Dehn
Edmund Dehn
Melanie Gaydos
Melanie Gaydos
gnumeric 6 October 2022, 11:25
Задумка интересная, но реализация паршивая. Спец эффекты реалистичные, но идея не раскрыта, все сумбурно и скомкано, сюжетная линия короткая и ее конец уже виден после 5 минут просмотра
moonmelnik 30 September 2022, 17:35
Фильм скучноват, многое не раскрыли смысл. Зря потратила время.
Vesper - trailer in russian
Vesper Trailer in russian
