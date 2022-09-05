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Mult v kino. Vypusk # 147
Mult v kino. Vypusk # 147
, 2022
Mult v kino. Vypusk # 147
Russia / Animation / 18+
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Mult v kino. Vypusk # 147
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Director
Polina Grekova
,
Artur Allayarov
,
Rafael Ter-Sargsyan
,
David Petrosyan
,
Aleksey Mironov
,
Aleksey Mironov
,
Mila Rumyantseva
,
Mikhail Medvedev
,
Tatyana Novikova
Writer
Stanislav Mikhaylov
,
Vera Myakisheva
,
Mariya Parfenova
,
Evgeny Golovin
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
47 minutes
Production year
2022
Worldwide Gross
$70,008
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 147, Мульт в кино. Выпуск # 147: Осень смеху не помеха
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