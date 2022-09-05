Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mult v kino. Vypusk # 147
Mult v kino. Vypusk # 147 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 147

Mult v kino. Vypusk # 147

, 2022
Mult v kino. Vypusk # 147
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 147
Mult v kino. Vypusk # 147 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 147  Trailer
Director Polina Grekova, Artur Allayarov, Rafael Ter-Sargsyan, David Petrosyan, Aleksey Mironov, Aleksey Mironov, Mila Rumyantseva, Mikhail Medvedev, Tatyana Novikova
Writer Stanislav Mikhaylov, Vera Myakisheva, Mariya Parfenova, Evgeny Golovin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2022
Worldwide Gross $70,008
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 147, Мульт в кино. Выпуск # 147: Осень смеху не помеха

Cartoon rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Mult v kino. Vypusk # 147 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 147 Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mult v kino. Vypusk # 147

MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy Animation, Short
2021, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115 Animation
2020, Russia
0.0
MULT v kino 135. Ulybka do ushey
MULT v kino 135. Ulybka do ushey Animation, Children's
2022, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 91
MULT v kino. Vypusk # 91 Animation, Family, Children's
2019, Russia
4.0
MULT v kino. Vypusk # 102
MULT v kino. Vypusk # 102 Animation, Family, Children's
2019, Russia
2.0
MULT v kino 136. Dlya kotikov i solnyshek
MULT v kino 136. Dlya kotikov i solnyshek Animation, Children's
2022, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 142
Mult v kino. Vypusk # 142 Animation, Children's, Family
2022, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 89
MULT v kino. Vypusk # 89 Animation, Family, Children's
2019, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 71
MULT v kino. Vypusk # 71 Animation, Children's, Family
2018, Russia
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров! Animation, Family, Children's
2019, Russia
2.0
MULT v kino. Vypusk # 114
MULT v kino. Vypusk # 114 Animation
2020, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 138: Vesna v trende
Mult v kino. Vypusk # 138: Vesna v trende Animation, Children's
2022, Russia
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more