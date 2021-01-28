Menu
Kinoafisha Films Flee

Flee

Flugt 18+
Country Denmark / Sweden / Norway / France / Spain / Italy / Great Britain
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2021
Online premiere 24 April 2021
World premiere 28 January 2021
Release date
17 February 2022 Australia
21 April 2022 Brazil 14
17 February 2022 Czechia
17 June 2021 Denmark
6 January 2022 Estonia
30 August 2022 France
3 November 2022 Greece K12
28 April 2022 Hong Kong IIA
11 February 2022 Ireland 15A
10 March 2022 Italy
22 October 2021 Norway
7 April 2022 South Korea 12
18 February 2022 Spain
20 August 2021 Sweden
25 March 2022 Taiwan, Province of China
4 March 2022 Turkey
31 December 2024 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $3,400,000
Worldwide Gross $711,676
Production Final Cut for Real, Sun Creature Studio, Vivement Lundi
Also known as
Flugt, Flee, Flykt, Bėglys, Bēgšana, Bijeg, Evadare, Flee - A Fuga, Flee - Nenhum Lugar para Chamar de Lar, FLEE フリー, Flee: Huyendo De Casa, Flótti, Flukt, Kaçış, Livro'akh, Menekülés, Pako, Põgenemine, Przeżyć, Utéct, Φυγή, Бягство, Втеча, Побег, 漂浪人生, 無處安心, 逃不出的記憶
Director
Jonas Poher Rasmussen
Cast
Daniel Karimyar
Fardin Mijdzadeh
Milad Eskandari
Belal Faiz
Elaha Faiz
Cast and Crew
Cartoon rating

8.0
Rate 20 votes
7.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  300 In the Animation genre  53 In the Documentary genre  12 In the Drama genre  135 In films of Denmark  1 In films of Sweden  2 In films of Norway  2 In films of France  12 In films of Spain  4 In films of Italy  5 In films of Great Britain  27
Cartoon reviews
Quotes
Amin (9-11 years old) We have no idea what's going to happen. to us. Nobody tells us anything. The journalists come and film us. We hope something will happen, but no. They go home to make TV programmes... But nothing really happens. It's just us and the guards.
