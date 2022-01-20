Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Close
7.7
Close - Trailer
Kinoafisha Films Close
7.7

Close

, 2022
Close
Belgium, Netherlands, France / Drama / 18+
Trailers
Poster of Close
7.7
Close - Trailer
Close  Trailer

Synopsis

The intense friendship between two thirteen-year old boys Leo and Remi suddenly gets disrupted. Struggling to understand what has happened, Léo approaches Sophie, Rémi's mother. "Close" is a film about friendship and responsibility.

Cast

Émilie Dequenne
Émilie Dequenne
Sophie
Léa Drucker
Léa Drucker
Nathalie
Kevin Janssens
Kevin Janssens
Peter
Eden Dambrine
Eden Dambrine
Leo
Gustav De Waele
Gustav De Waele
Remi
Igor van Dessel
Igor van Dessel
Charlie
Marc Weiss
Yves
Léon Bataille
Baptiste
Serine Ayari
Céline
Robin Keyaert
Thomas
Director Lukas Dhont
Writer Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Composer Valentin Hadjadj
Cast and Crew

Film details

Country Belgium / Netherlands / France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
Online premiere 25 May 2023
World premiere 20 January 2022
Release date
17 July 2026 Russia Экспонента
16 February 2023 Australia
2 November 2022 Belgium
2 March 2023 Brazil
23 June 2023 Bulgaria
3 February 2023 Canada
5 January 2023 Czechia
27 April 2023 Denmark
18 January 2023 Estonia
3 March 2023 Finland K-12
1 November 2022 France
6 April 2023 Georgia PG-13
2 February 2023 Germany
9 February 2023 Greece
2 March 2023 Hong Kong
3 November 2022 Hungary 16
2 March 2023 Israel All
5 January 2023 Italy
25 November 2022 Latvia 16+
4 October 2022 Lithuania N16
3 November 2022 Netherlands
25 December 2022 Norway
17 February 2023 Poland
27 January 2023 Romania
2 March 2023 Slovakia 15
3 May 2023 South Korea 12
25 November 2022 Spain
17 March 2023 Sweden
3 March 2023 Taiwan
24 November 2022 Thailand
20 January 2023 USA PG-13
MPAA PG-13
Worldwide Gross $5,216,044
Production Menuet bvba, Diaphana Production, Topkapi Films
Also known as
Close, Blisko, Blízko, Blizu, Close: Você Perto de Mim, CLOSE/クロース, Kirva, Közel, Lähestikku, Tình Bạn, Tuvu, We Two Boys, Together Clinging, Yakın, Близко, Близо, Блиско, 亲密, 親密, 親陌, CLOSE／クロース, Proches, Cerca, クロース

Film rating

7.7
Rate 19 votes
7.8 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
Close - Trailer
Close Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Léo Imagine that you are a very small chicken. You just hatched. You just opened your eyes for the first time. All ducks are yellow. And you too... But you are much more beautiful than the rest. You are special.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Close

Girl
Girl Drama
2018, France / Germany
7.0
Bergman Island
Bergman Island Drama
2021, France
6.0
Petite Maman
Petite Maman Drama, Fantasy
2021, France
7.0
Flee
Flee Animation, Documentary, Drama
2021, Denmark / Sweden / Norway / France / Spain / Italy / Great Britain
7.0
Limbo
Limbo Drama
2020, Great Britain
7.0
Nowhere Special
Nowhere Special Drama
2020, Great Britain / Italy / Romania
7.0
Quo Vadis, Aida?
Quo Vadis, Aida? Drama, History, War
2020, Bosnia and Herzegovina / Austria / Romania / Netherlands / Germany / Poland / France / Norway / Turkey
7.0
After Love
After Love Drama
2020, Great Britain
7.0
My Polish Honeymoon
My Polish Honeymoon Comedy
2018, France
5.0
El Pacto de Adriana
El Pacto de Adriana Documentary
2017, Chile
7.0
My Life as a Zucchini
My Life as a Zucchini Animation, Family, Drama
2016, Switzerland / France
7.0
Divin enfant
Divin enfant Comedy
2013, France / Luxembourg / Belgium
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more