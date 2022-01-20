The intense friendship between two thirteen-year old boys Leo and Remi suddenly gets disrupted. Struggling to understand what has happened, Léo approaches Sophie, Rémi's mother. "Close" is a film about friendship and responsibility.
|17 July 2026
|Russia
|Экспонента
|16 February 2023
|Australia
|2 November 2022
|Belgium
|2 March 2023
|Brazil
|23 June 2023
|Bulgaria
|3 February 2023
|Canada
|5 January 2023
|Czechia
|27 April 2023
|Denmark
|18 January 2023
|Estonia
|3 March 2023
|Finland
|K-12
|1 November 2022
|France
|6 April 2023
|Georgia
|PG-13
|2 February 2023
|Germany
|9 February 2023
|Greece
|2 March 2023
|Hong Kong
|3 November 2022
|Hungary
|16
|2 March 2023
|Israel
|All
|5 January 2023
|Italy
|25 November 2022
|Latvia
|16+
|4 October 2022
|Lithuania
|N16
|3 November 2022
|Netherlands
|25 December 2022
|Norway
|17 February 2023
|Poland
|27 January 2023
|Romania
|2 March 2023
|Slovakia
|15
|3 May 2023
|South Korea
|12
|25 November 2022
|Spain
|17 March 2023
|Sweden
|3 March 2023
|Taiwan
|24 November 2022
|Thailand
|20 January 2023
|USA
|PG-13