Cast
Terence Anderson
Sad Jamaican
Mary-Ann Cafferkey
Cashback Tesco Girl
Cecilia Colby
Beautiful Aussie Girl
Naomi Cooper-Davis
Aussie Girl
Mervyn Etienne
Tube worker
Cast and Crew
Director
S.A. Halewood
Writer
S.A. Halewood, Colm Quearney, Sergey Sakin, Pavel Teterskiy
Composer
Paul Edward-Francis
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2008
World premiere
23 June 2008
Release date
|24 July 2008
|Russia
| Парадиз
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|24 July 2008
|Belarus
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|10 October 2008
|Great Britain
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|15
|24 July 2008
|Kazakhstan
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|18 November 2008
|USA
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|24 July 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$508,673
Production
Bigga than Ben, Gas Station 8
Also known as
Bigga Than Ben, Больше Бена, Bigga than Ben: a Guide to Ripping Off London