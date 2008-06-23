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Poster of Bigga than Ben
6.0
Bigga than Ben - Trailer
Kinoafisha Films Bigga than Ben
6.0

Bigga than Ben

, 2008
Bigga Than Ben
Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of Bigga than Ben
6.0
Bigga than Ben - Trailer
Bigga than Ben  Trailer

Cast

Ben Barnes
Ben Barnes
Cobakka
Andrey Chadov
Andrey Chadov
Spiker
Ovidiu Matesan
Artash
Hero Fiennes Tiffin
Hero Fiennes Tiffin
Terence Anderson
Sad Jamaican
Andrew Byron
Sergei
Mary-Ann Cafferkey
Cashback Tesco Girl
Cecilia Colby
Beautiful Aussie Girl
Naomi Cooper-Davis
Aussie Girl
Amy De Bhrún
Amy De Bhrún
Bookshop Girl
Mervyn Etienne
Tube worker
Director S.A. Halewood
Writer S.A. Halewood, Colm Quearney, Sergey Sakin, Pavel Teterskiy
Composer Paul Edward-Francis
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2008
World premiere 23 June 2008
Release date
24 July 2008 Russia Парадиз
24 July 2008 Belarus
10 October 2008 Great Britain 15
24 July 2008 Kazakhstan
18 November 2008 USA
24 July 2008 Ukraine
Worldwide Gross $508,673
Production Bigga than Ben, Gas Station 8
Also known as
Bigga Than Ben, Больше Бена, Bigga than Ben: a Guide to Ripping Off London

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6.2 IMDb

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Bigga than Ben - Trailer
Bigga than Ben Trailer
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