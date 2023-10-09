Menu
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7.4
2 posters
Kanikuly 18+
Kanikuly - trailer
Kanikuly  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2023
World premiere 9 October 2023
Release date
7 November 2024 Russia Пионер 18+
Worldwide Gross $37,173
Production Aamu Filmcompany, Forest Film, Kinoprime
Also known as
Kanikuly, Каникулы
Cast
Darya Saveleva
Magoga Machulskaya
Marfa Ivanova
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
ikolmogorova 9 October 2025, 13:58
В российском прокате наконец -то появился дебютный фильм Анны Кузнецовой «Каникулы» (2022), получивший в 2023 году ГранПри кинофестиваля актуального… Read more…
Kanikuly - trailer
Kanikuly Trailer
