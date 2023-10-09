Menu
Рейтинги
7.9
IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
18+
Напомним о выходе в прокат
Comedy
Drama
Kanikuly
trailer
trailer
Country
Russia
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2023
World premiere
9 October 2023
Release date
7 November 2024
Russia
Пионер
18+
Worldwide Gross
$37,173
Production
Aamu Filmcompany, Forest Film, Kinoprime
Also known as
Kanikuly, Каникулы
Cast
Darya Saveleva
Polina Kutepova
Irina Nosova
Magoga Machulskaya
Marfa Ivanova
Similar films for Kanikuly
7.5
Little Heroes
(2023)
5.3
The Queen
(2020)
5.2
Kuda on denetsya!
(1981)
6.6
Obstoyatelstva
(2009)
7.2
Heads and Tails
(1995)
6.9
Nastya
(1993)
14
votes
7.4
IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
ikolmogorova
9 October 2025, 13:58
В российском прокате наконец -то появился дебютный фильм Анны Кузнецовой «Каникулы» (2022), получивший в 2023 году ГранПри кинофестиваля актуального…
Read more…
Film Trailers
Kanikuly
Trailer
0
0
All Top Trailers on Our Channel
Stills
