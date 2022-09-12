Menu
Devotion
Poster of Devotion
6.4 IMDb Rating: 6.6
Devotion

Devotion

Devotion 18+
Devotion - trailer in russian
Devotion  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2022
Online premiere 23 November 2022
World premiere 12 September 2022
Release date
1 December 2022 Russia Экспонента
24 November 2022 Azerbaijan 16+
8 December 2022 Brazil
18 May 2023 Croatia
2 December 2022 Finland
1 December 2022 Georgia PG-13
1 December 2022 Greece
24 November 2022 Kazakhstan 16+
24 November 2022 Kyrgyzstan 12+
25 November 2022 Latvia 12+
25 November 2022 Lithuania
6 January 2023 Spain
2 December 2022 Taiwan
28 October 2022 USA
24 November 2022 Uzbekistan 16+
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $21,768,133
Production Black Label Media, Columbia Pictures, STX Entertainment
Also known as
Devotion, Historia de honor, Двойная петля, Aicinājums, Dévotion, Devotion - Uma História de Heróis, Devotion: Una historia de héroes, Devotion: Οι ήρωες των αιθέρων, Égi szolgálat, İkiqat ilmə, Irmãos de Honra, Na krilima časti, Özveri, Pühendumus, Sparno broliai, Sulle ali dell'onore, Towarzysze broni, Вищий пілотаж, 디보션, ディヴォーション　マイ・ベスト・ウィングマン, ディヴォーション：マイ・ベスト・ウィングマン, 決戰38度線
Director
Justin Dillard
Justin Dillard
Cast
Jonathan Majors
Jonathan Majors
Glen Powell
Glen Powell
Serinda Swan
Serinda Swan
Thomas Sadoski
Thomas Sadoski
Joseph Cross
Joseph Cross
Film rating

6.4
Rate 22 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2795
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

2331413 6 December 2022, 19:36
Первые 50 минут фильма практически ни о чем! Как таковых воздушных боев два. И они очень посредственны.В одном, непонятным образом, в бой вступает… Read more…
Quotes
[Brown walks towards the restroom mirror and breathes deeply]
Jesse Brown You ain't shit.
[breathing deeply again]
Jesse Brown You ain't never landing that plane, nigger.
[continues to breathe deeply]
Jesse Brown Boy.
[continued deep breathing]
Jesse Brown Your monkey-ass shouldn't even be flying.
[Continues to breathe deeply as tears flow down his face. He grunts before shaking his head off and looks down. He then wipes his tears and looks at the mirror again before heading to the USS Leyte]
Devotion - trailer in russian
Devotion Trailer in russian
Devotion - trailer
Devotion Trailer
