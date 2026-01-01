Aleksandr Lyutkevich

Menu
TV Shows
About
Filmography
Date of Birth
15 April 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
7.6
Geroychiki. Nezvanyy gost
(2025)
7.0
Neznayka na Lune
(1997)
5.3
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
(2005)
Filmography
7.6
Geroychiki. Nezvanyy gost
Geroychiki. Nezvanyy gost
Animation
2025, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 122. Sogrevayushchiye multiki
MULT v kino. Vypusk # 122. Sogrevayushchiye multiki
Animation, Short
2021, Russia
Watch trailer
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
Animation, Short
2021, Russia
Watch trailer
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
Animation, Adventure, Children's
2021, Russia
Watch trailer
Mult V Kino. Vol. 128
Mult V Kino. Vol. 128
Animation, Short
2021, Russia
Watch trailer
Mult V Kino Vol 130
Mult V Kino Vol 130
Adventure, Animation, Children's
2021, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115
Animation
2020, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vol 118
MULT v kino. Vol 118
Animation, Short
2020, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vol 120
MULT v kino. Vol 120
Animation, Short
2020, Russia
Watch trailer
MULT v kino 121. Novyy god, novyy mult!
MULT v kino 121. Novyy god, novyy mult!
Animation, Short
2020, Russia
Watch trailer
4
MULT v kino. Vypusk # 104
MULT v kino. Vypusk # 104
Animation, Family, Children's
2019, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 106
MULT v kino. Vypusk # 106
Animation, Family, Children's
2019, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 108
MULT v kino. Vypusk # 108
Family, Short, Children's
2019, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 110
MULT v kino. Vypusk # 110
Family, Short, Children's
2019, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 68
MULT v kino. Vypusk # 68
Animation, Children's, Family
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 72
MULT v kino. Vypusk # 72
Animation, Family, Children's
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 76
MULT v kino. Vypusk # 76
Animation, Family, Children's
2018, Russia
Watch trailer
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
Animation, Family, Children's
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 79
MULT v kino. Vypusk # 79
Animation
2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 84
MULT v kino. Vypusk # 84
Animation, Children's, Family
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 63
MULT v kino. Vypusk # 63
Animation, Family, Children's
2017, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 37
MULT v kino. Vypusk # 37
Animation, Children's
2016, Russia
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Animation, Sci-Fi, Adventure
2015, Russia
Watch trailer
5.3
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
Adventure, Children's
2005, Russia
