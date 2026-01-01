Menu
Aleksandr Lyutkevich
Aleksandr Lyutkevich

Aleksandr Lyutkevich

Aleksandr Lyutkevich

Date of Birth
15 April 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Geroychiki. Nezvanyy gost 7.6
Geroychiki. Nezvanyy gost (2025)
Neznayka na Lune 7.0
Neznayka na Lune (1997)
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali 5.3
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali (2005)

Filmography

Genre
Year
Geroychiki. Nezvanyy gost 7.6
Geroychiki. Nezvanyy gost
Animation 2025, Russia
MULT v kino. Vypusk # 122. Sogrevayushchiye multiki
MULT v kino. Vypusk # 122. Sogrevayushchiye multiki
Animation, Short 2021, Russia
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
Animation, Short 2021, Russia
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
Animation, Adventure, Children's 2021, Russia
Mult V Kino. Vol. 128
Mult V Kino. Vol. 128
Animation, Short 2021, Russia
Mult V Kino Vol 130
Mult V Kino Vol 130
Adventure, Animation, Children's 2021, Russia
MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115
Animation 2020, Russia
MULT v kino. Vol 118
MULT v kino. Vol 118
Animation, Short 2020, Russia
MULT v kino. Vol 120
MULT v kino. Vol 120
Animation, Short 2020, Russia
MULT v kino 121. Novyy god, novyy mult!
MULT v kino 121. Novyy god, novyy mult!
Animation, Short 2020, Russia
MULT v kino. Vypusk # 104 4
MULT v kino. Vypusk # 104
Animation, Family, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 106
MULT v kino. Vypusk # 106
Animation, Family, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 108
MULT v kino. Vypusk # 108
Family, Short, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 110
MULT v kino. Vypusk # 110
Family, Short, Children's 2019, Russia
MULT v kino. Vypusk # 68
MULT v kino. Vypusk # 68
Animation, Children's, Family 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 72
MULT v kino. Vypusk # 72
Animation, Family, Children's 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 76
MULT v kino. Vypusk # 76
Animation, Family, Children's 2018, Russia
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
Animation, Family, Children's 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 79
MULT v kino. Vypusk # 79
Animation 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 84
MULT v kino. Vypusk # 84
Animation, Children's, Family 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 63
MULT v kino. Vypusk # 63
Animation, Family, Children's 2017, Russia
MULT v kino. Vypusk # 37
MULT v kino. Vypusk # 37
Animation, Children's 2016, Russia
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Animation, Sci-Fi, Adventure 2015, Russia
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali 5.3
Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
Adventure, Children's 2005, Russia
