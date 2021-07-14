Menu
Russian
Paris, 13th District
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 7
3 posters
Paris, 13th District

Paris, 13th District

Les Olympiades 18+
Paris, 13th District - trailer in russian
Paris, 13th District  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2021
Online premiere 25 September 2021
World premiere 14 July 2021
Release date
8 June 2023 Russia A-One Films
29 July 2022 Australia R18+
3 November 2021 Belgium 18
9 June 2022 Brazil
3 November 2021 Denmark 15
1 April 2022 Finland
3 November 2021 France
7 April 2022 Germany
9 June 2022 Greece K18
24 March 2022 Italy VM14
31 December 2021 Lithuania N-16
6 January 2022 Netherlands
24 June 2022 Poland
12 May 2022 South Korea
8 April 2022 Spain
14 January 2022 Sweden
15 April 2022 USA
17 August 2023 Ukraine
MPAA R
Budget €5,440,000
Worldwide Gross $2,480,870
Production Page 114, France 2 Cinéma, Canal+
Also known as
Les Olympiades, Paris 13e, Paris, 13th District, Les Olympiades, Wo in Paris die Sonne aufgeht, 愛慾巴黎十三區, Ahol a Nap felkel Párizsban, Lev, elsk, Paris, Parigi, 13Arr., Pariis, 13. linnaosa, Pariisi, 13. kaupunginosa, Paris 13, Paris 13:e arrondissement, Paris, 13 Distrito, Paris, 13. Bölge, Paris, Arondismentul 13, París, districte 13, Paris, Distrito 13, París, Distrito 13, Paris, Ha'Rovah Ha-13, Paris: En kjærlighetshistorie, Paríž, 13. obvod, Paříž, 13. obvod, Parīze, 13. rajons, Paryż, 13. dzielnica, Παρίσι, 13ο διαμέρισμα, Париж, 13-и район, Париж, 13й округ, Париз: Љубавна прича, 파리 13구, パリ13区
Director
Jacques Audiard
Jacques Audiard
Cast
Noémie Merlant
Noémie Merlant
Lucie Zhang
Lucie Zhang
Makita Samba
Makita Samba
Camille Léon-Fucien
Camille Léon-Fucien
Pol White
Film rating

6.8

6.8
19 votes
7 IMDb
Quotes
Camille Germain Actually, I was in the room next door, reading Rousseau's "Confessions," and I was wondering if you wanted some yogurt?
Film Trailers
Paris, 13th District - trailer in russian
Paris, 13th District Trailer in russian
Paris, 13th District - trailer (с субтитрами)
Paris, 13th District Trailer (с субтитрами)
Stills
