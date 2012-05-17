Menu
Kinoafisha Films Rust and Bone

Rust and Bone

De rouille et d'os / Rust & Bone 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Put in charge of his young son, Alain leaves Belgium for Antibes to live with his sister and her husband as a family. Alain's bond with Stephanie, a killer whale trainer, grows deeper after Stephanie suffers a horrible accident.
Rust and Bone - international trailer
Rust and Bone  international trailer
Country France / Belgium
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2012
World premiere 17 May 2012
Release date
24 January 2013 Russia WDSSPR 18+
28 March 2013 Australia
11 January 2013 Austria
24 January 2013 Belarus
17 May 2012 Belgium
25 January 2013 Brazil
21 March 2013 Bulgaria
4 October 2012 Canada
27 September 2013 Colombia
7 March 2013 Croatia
28 March 2013 Czechia
14 March 2013 Denmark
16 November 2012 Finland
17 May 2012 France
10 January 2013 Germany
2 November 2012 Great Britain
29 November 2012 Greece
21 March 2013 Hong Kong
4 October 2012 Iceland
20 October 2012 India
25 November 2012 Indonesia
2 November 2012 Ireland
21 February 2013 Israel
4 October 2012 Italy
6 April 2013 Japan
24 January 2013 Kazakhstan
1 February 2013 Latvia
11 April 2013 Lebanon
9 November 2012 Lithuania
1 March 2013 Mexico
14 June 2012 Netherlands
28 March 2013 New Zealand
20 November 2012 North Macedonia
11 January 2013 Norway
7 June 2013 Philippines
8 February 2013 Poland
7 March 2013 Portugal
10 January 2013 Singapore
7 March 2013 Slovakia
8 November 2012 Slovenia
11 October 2013 South Africa
2 May 2013 South Korea
14 December 2012 Spain
25 December 2012 Sweden
29 November 2012 Switzerland
22 February 2013 Taiwan, Province of China
3 May 2013 Turkey
16 December 2012 UAE
23 November 2012 USA
24 January 2013 Ukraine
10 May 2013 Venezuela
MPAA R
Budget €15,550,182
Worldwide Gross $25,807,712
Production Why Not Productions, Page 114, France 2 Cinéma
Also known as
De rouille et d'os, Rust and Bone, De óxido y hueso, Metal y hueso, Ferrugem e Osso, De rovell i d'os, Der Geschmack von Rost und Knochen, Gỉ và Xương, Haluda va'etzem, Herdoil eta Hezurrezkoa, Hrđa i kost, Kaulai ir rūdys, Kości i rdza, Luihin ja ytimiin, Pas ve Kemik, Rđa i kost, Rez a Kost, Rooste ja luu, Rozsda és csont, Rugină şi oase, Rūsa līdz kaulam, Rust og bein, Ryð og bein, Smagen af rust og ben, Un sapore di ruggine e ossa, Z hrdze a kosti, Z krwi i kości, Σώμα με σώμα, Іржа та кістка, Ржавчина и кость, Ръжда и кости, 君と歩く世界, 烈愛重生, 锈与骨
Director
Jacques Audiard
Jacques Audiard
Cast
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts
Celine Sallette
Celine Sallette
Corinne Masiero
Corinne Masiero
Jean-Michel Correia
Jean-Michel Correia
Cast and Crew
7.6
7.4 IMDb
Film Reviews
Тома 2 April 2015, 12:51
Мне было грустно даже не за девушку, а за боксера, который на всю оставшуюся жизнь вынужден будет зарабатывать на боях с разбитыми кистями рук.… Read more…
PiroJok 2 April 2015, 12:51
Как бы это посмотреть и не загрустить?.. ✊ Прям хочется и колется..
Film Trailers All trailers
Rust and Bone - international trailer
Rust and Bone International trailer
Rust and Bone - trailer with russian subtitles
Rust and Bone Trailer with russian subtitles
