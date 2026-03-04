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Poster of Flashmob
Kinoafisha Films Flashmob

Flashmob

, 2021
Flashmob
Russia / Comedy / 18+
Poster of Flashmob

Cast

Nicolai Korotaev
Alyona Spivak
Vasiliy Mishchenko
Vasiliy Mishchenko
Olga Kalmykova
Roman Madyanov
Roman Madyanov
Ekaterina Panasyuk
Ekaterina Panasyuk
Leeka Kalinina
Ruslan Saberov
Director Alyona Rubinshteyn
Writer Anna Kozlova, Tatyana Miroshnik
Composer Ruslan Saberov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2021
Worldwide Gross $1,862
Production Film Programme XXI Century
Also known as
Flashmob, Флэшмоб

Film rating

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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 4 March 2026
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