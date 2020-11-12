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Poster of Genialnaya ideya
4.0
Kinoafisha Films Genialnaya ideya
4.0

Genialnaya ideya

, 1991
Genialnaya ideya
USSR / Comedy / 18+
Poster of Genialnaya ideya
4.0

Cast

Vasiliy Mishchenko
Vasiliy Mishchenko
Sasha
Lembit Ulfsak
Lembit Ulfsak
Inostranets
Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Lesbiyanka
Baadur Tsuladze
Avtandil
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Temperamentnyy klient
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Khudozhnik
Viktor Bortsov
Artist - klient
Vadim Gems
Petya - mafiozo
Mariya Zubareva
podruga Sashi
Soso Khaindrava
Guram
Director Andrei Razumovsky, Sergei Uskov
Writer Mikhail Kolomensky
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1991
World premiere 15 October 1991
Release date
15 October 1991 USSR
Production Fora Film
Also known as
Genialnaya ideya, Great Idea, Гениальная идея

Film rating

4.0
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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