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Poster of Den deneg
5.3
Kinoafisha Films Den deneg
5.3

Den deneg

, 2006
Den deneg
Russia / Comedy / 18+
Poster of Den deneg
5.3

Cast

Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Denis Yasik
Denis Yasik
Roman Madyanov
Roman Madyanov
Dmitriy Nazarov
Dmitriy Nazarov
Sergey Aprelsky
Sergey Aprelsky
Aleksandr Karamnov
Boris Smolkin
Boris Smolkin
Mikhail Krylov
Mikhail Krylov
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Aleksandra Nazarova
Aleksandra Nazarova
Director Aleksey Rudakov
Writer Aleksey Rudakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2006
World premiere 7 July 2006
Release date
19 October 2006 Russia Панорама Кино 16+
7 July 2006 USA
Also known as
Den deneg, Naudas diena, День денег

Film rating

5.3
Rate 13 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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