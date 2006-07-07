Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
5.3
Kinoafisha
Films
Den deneg
5.3
Den deneg
, 2006
Den deneg
Russia / Comedy / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
5.3
Cast
Mikhail Politseymako
Evgeniy Stychkin
Denis Yasik
Roman Madyanov
Dmitriy Nazarov
Sergey Aprelsky
Aleksandr Karamnov
Boris Smolkin
Mikhail Krylov
Aleksandr Bashirov
Alisa Grebenshchikova
Aleksandra Nazarova
Director
Aleksey Rudakov
Writer
Aleksey Rudakov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2006
World premiere
7 July 2006
Release date
19 October 2006
Russia
Панорама Кино
16+
7 July 2006
USA
Also known as
Den deneg, Naudas diena, День денег
More
Film rating
5.3
Rate
13
votes
4.2
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Best Russian Films
Stills
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Similar films for Den deneg
Election Day
Comedy
2007, Russia
7.0
Radio Day
Comedy
2008, Russia
7.0
Den radio
Comedy
2003, Russia
7.0
Den vyborov 2
Comedy
2016, Russia
6.0
Dazhe ne dumay! Ten nezavisimosti
Comedy
2004, Russia
3.0
Na izmene
Comedy
2010, Russia
4.0
Tri dnya s pridurkom
Comedy
2012, Russia
5.0
Friday
Comedy
2016, Russia
5.0
Yolki 1914
Comedy
2014, Russia
5.0
Vsyo vklyucheno 2
Comedy
2013, Russia
3.0
All Inclusive ili Vsyo vklyucheno!
Comedy
2010, Russia
5.0
Yolki 9
Comedy
2022, Russia
4.0
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree