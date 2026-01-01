Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kasha iz topora
7.0
Kinoafisha Films Kasha iz topora
7.0

Kasha iz topora

, 1982
Kasha iz topora
USSR / Animation / 18+
Poster of Kasha iz topora
7.0

Cast

Boris Vladimirov
Melanya
Boris Novikov
Old man
Nikolai Karachentsov
Nikolai Karachentsov
Soldier
Director Ivan Ufimtsev
Writer Vitaliy Zlotnikov
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 9 minutes
Production year 1982
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Kasha iz topora, Porridge Made from an Axe, Каша из топора, Kirvepuder

Cartoon rating

7.0
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kasha iz topora

Kak starik nasedkoy byl
Kak starik nasedkoy byl Animation
1983, USSR
5.0
Kakoy zvuk izdayot komar?
Kakoy zvuk izdayot komar? Animation
1988, USSR
5.0
Воспроизведение начнётся<br/> сразу после покупки
Воспроизведение начнётся
сразу после покупки Animation
1981, USSR
6.0
General Toptygin
General Toptygin Short, Animation
1971, USSR
6.0
Karpusha
Karpusha Animation
1988, USSR
6.0
Slonyonok zabolel
Slonyonok zabolel Animation
1985, USSR
5.0
Slonyonok poshyol uchitsya
Slonyonok poshyol uchitsya Animation
1984, USSR
6.0
Yozhik plus Cherepakha
Yozhik plus Cherepakha Animation
1981, USSR
7.0
38 popugaev
38 popugaev Animation
1976, USSR
7.0
Losharik
Losharik Animation
1971, USSR
6.0
Slonyonok-turist
Slonyonok-turist Animation, Short
1992, Russia
5.0
Vanusha i kosmicheskiy pirat
Vanusha i kosmicheskiy pirat Animation
1991, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more