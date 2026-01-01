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Poster of Karpusha
6.8
Kinoafisha Films Karpusha
6.8

Karpusha

, 1988
Karpusha
USSR / Animation / 18+
Poster of Karpusha
6.8

Cast

Boris Novikov
The Old Man
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
The Cow
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
The Old Woman
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Karpusha
Director Mikhail Kamenetskiy
Writer Roman Kachanov, Roman Kachanov
Composer Igor Kosmachyov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1988
World premiere 9 June 1988
Release date
9 June 1988 Russia
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Karpusha, Карпуша, Karpusa

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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