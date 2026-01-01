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Poster of Kak poteryat ves
5.9
Kinoafisha Films Kak poteryat ves
5.9

Kak poteryat ves

, 1986
Kak poteryat ves
USSR / Animation, Short / 18+
Poster of Kak poteryat ves
5.9

Cast

Vasily Livanov
Vasily Livanov
Pharmacist-narrator
Semyon Samodur
Irina Panyarskaya
Director Ekaterina Obraztsova
Writer Nikolay Serebryakov, H.G. Wells
Composer Aleksandr Zhurbin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 7 minutes
Production year 1986
World premiere 1 January 1986
Release date
1 January 1986 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Kak poteryat ves, How to Lose Weight, Как потерять вес

Cartoon rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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