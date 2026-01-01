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Poster of Karlson vernulsya
8.0
Kinoafisha Films Karlson vernulsya
8.0

Karlson vernulsya

, 1970
Karlson vernulsya
USSR / Animation, Short, Comedy, Family / 18+
Poster of Karlson vernulsya
8.0

Cast

Faina Ranevskaya
Faina Ranevskaya
Freken Bok
Vasily Livanov
Vasily Livanov
Karlson
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
Malysh
Director Boris Stepantsev
Writer Boris Larin, Astrid Lindgren
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1970
World premiere 1 January 1970
Release date
1 January 1970 Russia 6+
6 June 1970 USA
18 October 1970 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Karlson vernulsya, Karlson Returns, Karlsson Returns, Карлсон вернулся, Karlsonas sugrįžo, Karlsonas sugrįžta, Karlsson on tagasi, Powrót Karlssona, Карлсон повернувся, カールソン リターンズ

Cartoon rating

8.0
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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