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Poster of Missis Uksus i mister Uksus
7.1
Kinoafisha Films Missis Uksus i mister Uksus
7.1

Missis Uksus i mister Uksus

, 1985
Missis Uksus i mister Uksus
USSR / Animation / 18+
Poster of Missis Uksus i mister Uksus
7.1

Cast

Rina Zelyonaya
Rina Zelyonaya
Mrs. Vinegar
Vasily Livanov
Vasily Livanov
Wolf
Boris Novikov
Bagpiper
Boris Runge
Mr. Vinegar
I. Burlakova
Fairy
Director Natalya Golovanova
Writer Vladimir Golovanov, Vladimir Golovanov
Composer Shandor Kallosh
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1985
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Missis Uksus i mister Uksus, Mr and Mrs Vinegar, Миссис Уксус и мистер Уксус, Proua ja härra Äädikas

Cartoon rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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