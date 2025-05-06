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Poster of Easy Money
7.0
Kinoafisha Films Easy Money
7.0

Easy Money

, 1981
Beshenye dengi
USSR / Comedy / 18+
Poster of Easy Money
7.0

Cast

Lyudmila Nilskaya
Lyudmila Nilskaya
Lidiya Cheboksarova
Aleksandr Mikhaylov
Aleksandr Mikhaylov
Savva Gennadich Vasilkov
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Vasiliy
Yuriy Yakovlev
Yuriy Yakovlev
Ivan Telyatyev
Elina Bystritskaya
Elina Bystritskaya
Yelena Solovey
Yelena Solovey
Nadezhda Cheboksarova
Pavel Kadochnikov
Pavel Kadochnikov
Grigoriy Kuchumov
Vadim Spiridonov
Yegor Glumov
Aleksandr Pyatkov
Andrey
Tatyana Novitskaya
Gornichnaya
Director Evgeniy Matveev
Writer Evgeniy Matveev, Aleksandr Ostrovskiy
Composer Evgeniy Ptichkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1981
World premiere 19 November 1981
Release date
29 March 1982 Russia 16+
19 November 1981 USSR
Production Mosfilm, Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Beshenye dengi, Bani grei, Bolond pénz, Easy Money, For pengenes skyld, Riivatut rahat, Tolles Geld, Бешеные деньги, Скажені гроші, Money To Burn

Film rating

7.0
Rate 13 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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