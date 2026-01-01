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Poster of Crazy Day of Engineer Barkasov
6.8
Kinoafisha Films Crazy Day of Engineer Barkasov
6.8

Crazy Day of Engineer Barkasov

, 1982
Bezumnyy den inzhenera Barkasova
USSR / Comedy / 18+
Poster of Crazy Day of Engineer Barkasov
6.8

Cast

Vasiliy Bochkaryov
Vasiliy Bochkaryov
Aleksey Barkasov
Yevgeniya Khanayeva
Yevgeniya Khanayeva
Alisa Yurievna
Irina Reznikova
Nastya Troykina
Olga Ostroumova
Olga Ostroumova
Sofochka - sekretarsha Barkasova
Igor Dmitriev
Igor Dmitriev
Yuriy Krutetskiy
Pyotr Shcherbakov
Pyotr Shcherbakov
Abramotkin
Viktor Sergachyov
Natalya Sayko
Zoya Barkasova
Valentina Telichkina
Valentina Telichkina
nyanya Anyuta
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Ivan Tyatin
Andrey Leonidovich Martynov
Andrey Leonidovich Martynov
Pyotr Slonyayev - poet
Director Nikolay Lyrchikov
Writer Aleksandr Khmelik, Yuriy Entin, Mikhail Zoshchenko
Composer Mark Minkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1982
World premiere 9 April 1983
Release date
9 April 1983 Russia 16+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Gosteleradio USSR
Also known as
Bezumnyy den inzhenera Barkasova, Безумный день инженера Баркасова, Engineer Barkasov's Crazy Day

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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