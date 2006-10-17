Country USA

Runtime 1 hour 32 minutes

Production year 2006

Online premiere 17 January 2007

World premiere 17 October 2006

MPAA R

Production BUFO, Twentieth Century Fox

Also known as

Behind Enemy Lines II: Axis of Evil, Atrás das Linhas do Inimigo II: Eixo do Mal, Atrás das Linhas Inimigas II: O Eixo do Mal, Behind Enemy Lines 2: Axis of Evil, Behind Enemy Lines II: Land of the Morning Calm, Đằng Sau Chiến Tuyến 2: Trục Quỷ, Derrières les lignes ennemies II - L'axe du mal, Detrás de las líneas enemigas II - El eje del mal, Dietro le linee nemiche II - L'asse del male, Düşman Hattı 2: Felaket Ekseni, Ellenséges terület 2: Az ördög tengelye, En territoire ennemi II, Im Fadenkreuz II - Achse des Bösen, Iza neprijateljskih linija 2, Poshte Khotoote Doshman 2: Mehvare Shararat, Rere les línies enemigues 2, Se ehthriko edafos II, Tras la línea enemiga II: El eje del mal, Už priešo linijos 2. Blogio ašis, Vaenlase tagalas 2, Vihollisen keskellä 2 - pahuuden akseli, Vihollisen keskellä 2: Pahuuden akseli, Vihollisen keskellä II: Pahuuden akseli, Za linią wroga II: Oś zła, Za nepřátelskou linií 2: Osa zla, Σε εχθρικό έδαφος II, В тила на врага II: Оста на злото, В тылу врага II: Ось зла, У тилу ворога 2: Вісь зла, エネミー・ライン2 北朝鮮への潜入, 深入敌后2, 深入敌后2：邪恶轴心