Рейтинги
4.8 IMDb Rating: 4.5
Kinoafisha Films Behind Enemy Lines II: Axis of Evil

Behind Enemy Lines II: Axis of Evil

Behind Enemy Lines II: Axis of Evil 18+
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2006
Online premiere 17 January 2007
World premiere 17 October 2006
Release date
17 October 2006 Brazil
17 October 2006 USA
MPAA R
Production BUFO, Twentieth Century Fox
Also known as
Behind Enemy Lines II: Axis of Evil, Atrás das Linhas do Inimigo II: Eixo do Mal, Atrás das Linhas Inimigas II: O Eixo do Mal, Behind Enemy Lines 2: Axis of Evil, Behind Enemy Lines II: Land of the Morning Calm, Đằng Sau Chiến Tuyến 2: Trục Quỷ, Derrières les lignes ennemies II - L'axe du mal, Detrás de las líneas enemigas II - El eje del mal, Dietro le linee nemiche II - L'asse del male, Düşman Hattı 2: Felaket Ekseni, Ellenséges terület 2: Az ördög tengelye, En territoire ennemi II, Im Fadenkreuz II - Achse des Bösen, Iza neprijateljskih linija 2, Poshte Khotoote Doshman 2: Mehvare Shararat, Rere les línies enemigues 2, Se ehthriko edafos II, Tras la línea enemiga II: El eje del mal, Už priešo linijos 2. Blogio ašis, Vaenlase tagalas 2, Vihollisen keskellä 2 - pahuuden akseli, Vihollisen keskellä 2: Pahuuden akseli, Vihollisen keskellä II: Pahuuden akseli, Za linią wroga II: Oś zła, Za nepřátelskou linií 2: Osa zla, Σε εχθρικό έδαφος II, В тила на врага II: Оста на злото, В тылу врага II: Ось зла, У тилу ворога 2: Вісь зла, エネミー・ライン2 北朝鮮への潜入, 深入敌后2, 深入敌后2：邪恶轴心
Director
James Dodson
Cast
Nicholas Gonzalez
Nicholas Gonzalez
Matt Bushell
Ben Cross
Ben Cross
Cast and Crew
Film rating

4.8
Rate 10 votes
4.5 IMDb
