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Poster of Patrioticheskaya komediya
6.2
Kinoafisha Films Patrioticheskaya komediya
6.2

Patrioticheskaya komediya

, 1992
Patrioticheskaya komediya
Russia / Fantasy, Comedy / 18+
Poster of Patrioticheskaya komediya
6.2

Cast

Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Andrey
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Ilyin
Larisa Guzeeva
Larisa Guzeeva
Zinaida
Sergey Vinogradov
Sergey Vinogradov
Maks
Yevgeniy Minulin
Vyacheslav Voskresensky
Operativnik
Valery Lysenkov
Leonid Okunev
Linya
Yelena Shamraeva
Serafima
Vitali Tsaregorodtsev
Stepan
Roman Yepure
Kuzmin
Vladimir Lysenkov
Operativnik
Director Vladimir Khotinenko
Writer Vladimir Khotinenko, Leonid Porokhnya
Composer Aleksandr Pantykin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1992
World premiere 1 January 1992
Release date
1 January 1992 Russia 12+
11 November 1992 USA
Production Evraziya
Also known as
Patrioticheskaya komediya, Hazafias vígjáték, Patriotic Comedy, Патриотическая комедия, Патріотична комедія

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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