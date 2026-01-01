Cast
Vyacheslav Voskresensky
Finist
Svetlana Orlova
Alyonushka
Mariya Barabanova
Starushka-veselushka
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Starushka-veselushka
Anna Stroganova
Starushka-veselushka
Cast and Crew
Director
Gennadiy Vasilev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
1976
World premiere
30 December 1975
Release date
|8 August 1976
|Germany
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|30 December 1975
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Finist - Yasnyy sokol, Финист - Ясный сокол, A ragyogó sólyom, Baśń o jasnym sokole, Finest, the brave Falcon, Finist - dzielny sokół, Finist - halcón guerrero, Finist - Heller Falke, Finist jasný sokol, Finist, jasný sokol