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Poster of Finist - Yasnyy sokol
6.8
Kinoafisha Films Finist - Yasnyy sokol
6.8

Finist - Yasnyy sokol

, 1976
Finist - Yasnyy sokol
USSR / Fantasy / 18+
Poster of Finist - Yasnyy sokol
6.8

Cast

Vyacheslav Voskresensky
Finist
Svetlana Orlova
Alyonushka
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Yashka
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Voyevoda
Lyudmila Khityaeva
Lyudmila Khityaeva
Anfisa
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Agafon
Mariya Barabanova
Starushka-veselushka
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Starushka-veselushka
Anna Stroganova
Starushka-veselushka
Aleksei Smirnov
Aleksei Smirnov
Bashnik
Director Gennadiy Vasilev
Writer Mikhail Nozhkin, Lev Potyomkin, Alexander Rou
Composer Vladimir Shainsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1976
World premiere 30 December 1975
Release date
8 August 1976 Germany
30 December 1975 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Finist - Yasnyy sokol, Финист - Ясный сокол, A ragyogó sólyom, Baśń o jasnym sokole, Finest, the brave Falcon, Finist - dzielny sokół, Finist - halcón guerrero, Finist - Heller Falke, Finist jasný sokol, Finist, jasný sokol

Film rating

6.8
Rate 22 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2259 In the Fantasy genre  152 In films of USSR  212 In films of 1976  6
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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