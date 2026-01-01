Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Blednolicyy lzhec
4.9
Kinoafisha Films Blednolicyy lzhec
4.9

Blednolicyy lzhec

, 2001
Russia / Comedy / 18+
Poster of Blednolicyy lzhec
4.9

Cast

Valentin Smirnitskiy
Valentin Smirnitskiy
Sergey Bezrukov
Sergey Bezrukov
Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Ekaterina Guseva
Ekaterina Guseva
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Anna Samokhina
Anna Samokhina
Yuriy Dumchev
Oleg Lopukhov
Director Vitaly Moskalenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 2001

Film rating

4.9
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Blednolicyy lzhec

Chinese Service
Chinese Service Comedy
1999, Russia
6.0
Bolshaya rzhaka
Bolshaya rzhaka Comedy
2012, Russia
2.0
Vicmundir
Vicmundir Comedy
2001, Russia
0.0
The Pregnant
The Pregnant Comedy
2011, Russia
4.0
Lyubov zla
Lyubov zla Comedy
1999, Russia
5.0
The Milky Way
The Milky Way Comedy
2015, Russia
5.0
Koleso lyubvi
Koleso lyubvi Comedy
1994, Russia
4.0
Yolki 2
Yolki 2 Comedy
2011, Russia
6.0
S dnem rozhdeniya, Lola!
S dnem rozhdeniya, Lola! Comedy
2001, Russia
6.0
Po ulitsam komod vodili...
Po ulitsam komod vodili... Comedy
1978, USSR
5.0
Gena Beton
Gena Beton Comedy
2013, Russia
5.0
Papa zakodirovalsya
Papa zakodirovalsya Comedy
2021, Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more