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Poster of Vicmundir
Kinoafisha Films Vicmundir

Vicmundir

, 2001
Russia / Comedy / 18+
Poster of Vicmundir

Cast

Anna Samokhina
Anna Samokhina
Igor Kashintsev
Yuriy Galtsev
Yuriy Galtsev
Albert Filozov
Albert Filozov
Director Vitaly Moskalenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 2001

Film rating

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