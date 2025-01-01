Menu
Yola Sanko
Yola Sanko

Date of Birth
18 February 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

7.2
Hello, That's Me! (1965)
Metamorfozis 6.9
Metamorfozis (2015)
He's a Dragon 6.8
He's a Dragon (2015)

Filmography

Genre
Year
All 25 Films 14 TV Shows 11 Actress 25
Prestuplenie i nakazanie
Prestuplenie i nakazanie
Drama, Crime 2024, Russia
Kak pozhivaesh?
Drama 2024, Russia
Istorii bolshoy strany
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy 2023, Russia
Zagaday lyubov
Zagaday lyubov
Romantic 2023, Russia
Papy protiv mam 5.4
Papy protiv mam
Comedy, Family 2023, Russia
Tyoshcha 6
Tyoshcha
Comedy 2023, Russia
Dura
Dura
Drama, Romantic 2021, Russia
Row 19 5.3
Row 19
Thriller 2021, Russia
Chuzhoy rebenok
Chuzhoy rebenok
Romantic 2020, Russia
Gosha
Gosha
Drama, Comedy, Family 2020, Russia
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic 2019, Russia
Novyy muzh
Novyy muzh
Drama, Romantic 2018, Russia
Lyubov po prikazu
Lyubov po prikazu
Romantic 2018, Russia
Van Goghs 6.7
Van Goghs
Drama 2018, Russia
Proshu poverit mne na slovo
Proshu poverit mne na slovo
Drama 2016, Russia
Skazochnyj patrul
Skazochnyj patrul
Children's, Fantasy 2016, Russia
He's a Dragon 6.8
He's a Dragon
Fantasy, Drama, Romantic 2015, Russia
Metamorfozis 6.9
Metamorfozis
Drama 2015, Russia
Esli by da kaby 4
Esli by da kaby
Adventure, Comedy 2011, Russia
Lubov na dva polusa 5
Lubov na dva polusa
Romantic 2011, Russia
Neskolko prizrachnyh dney 5.2
Neskolko prizrachnyh dney
Drama, Romantic, Detective 2009, Ukraine
Chudes ne byvaet
Chudes ne byvaet
Romantic 2009, Russia
Tupoy zhirnyy zayats 4.9
Tupoy zhirnyy zayats
Comedy, Romantic 2007, Russia
The Morning Round 6.6
The Morning Round
Drama 1980, USSR
