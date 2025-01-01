Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Yola Sanko
Persons
Yola Sanko
Date of Birth
18 February 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
7.2
Hello, That's Me!
(1965)
6.9
Metamorfozis
(2015)
6.8
He's a Dragon
(2015)
Filmography
Actress
25
Prestuplenie i nakazanie
Drama, Crime
2024, Russia
Kak pozhivaesh?
Drama
2024, Russia
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy
2023, Russia
Zagaday lyubov
Romantic
2023, Russia
5.4
Papy protiv mam
Papy protiv mam
Comedy, Family
2023, Russia
Watch trailer
6
Tyoshcha
Tyoshcha
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Dura
Drama, Romantic
2021, Russia
5.3
Row 19
Ryad 19
Thriller
2021, Russia
Watch trailer
Chuzhoy rebenok
Romantic
2020, Russia
Gosha
Drama, Comedy, Family
2020, Russia
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic
2019, Russia
Novyy muzh
Drama, Romantic
2018, Russia
Lyubov po prikazu
Romantic
2018, Russia
6.7
Van Goghs
Van Gogi
Drama
2018, Russia
Watch trailer
Proshu poverit mne na slovo
Drama
2016, Russia
Skazochnyj patrul
Children's, Fantasy
2016, Russia
6.8
He's a Dragon
On - drakon
Fantasy, Drama, Romantic
2015, Russia
Watch trailer
6.9
Metamorfozis
Metamorfozis
Drama
2015, Russia
Watch trailer
4
Esli by da kaby
Esli by da kaby
Adventure, Comedy
2011, Russia
Watch trailer
5
Lubov na dva polusa
Lubov na dva polusa
Romantic
2011, Russia
5.2
Neskolko prizrachnyh dney
Drama, Romantic, Detective
2009, Ukraine
Chudes ne byvaet
Romantic
2009, Russia
4.9
Tupoy zhirnyy zayats
Tupoy zhirnyy zayats
Comedy, Romantic
2007, Russia
6.6
The Morning Round
Утренний обход
Drama
1980, USSR
