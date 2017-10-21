Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Blyuz dlya sentyabrya
5.3
Kinoafisha Films Blyuz dlya sentyabrya
5.3

Blyuz dlya sentyabrya

, 2016
Blyuz dlya sentyabrya
Russia / Romantic / 18+
Poster of Blyuz dlya sentyabrya
5.3

Cast

Sergey Peregudov
Sergey Peregudov
Oleg
Elena Drobysheva
Elena Drobysheva
Nina
Glafira Tarkhanova
Glafira Tarkhanova
Natalia
Irina Osnovina
Darya
Diana Yenakayeva
Diana Yenakayeva
Christina
Anastasiya Balyakina
Anastasiya Balyakina
Svetlana
Sergej Byzgu
Sergej Byzgu
Arsen
Roman Ladnev
Director Roman Prosvirnin
Writer Aleksandra Safonova
Composer Igor Babaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2016
World premiere 21 October 2017
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Blyuz dlya sentyabrya, Blues for September, Blues para septiembre, Блюз для сентября

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Blyuz dlya sentyabrya

Po sekretu vsemu svetu
Po sekretu vsemu svetu Romantic
2015, Russia
5.0
Syurpriz dlya lyubimogo
Syurpriz dlya lyubimogo Romantic
2014, Russia
5.0
Vyuga
Vyuga Romantic
2015, Russia
5.0
Lucky
Lucky Romantic
2013, Russia
5.0
Souchastniki
Souchastniki Romantic, Crime
2015, Russia
5.0
Put k sebe
Put k sebe Romantic
2010, Russia
6.0
Dvenadtsat chudes
Dvenadtsat chudes Romantic
2017, Russia
5.0
Schastlivyy marshrut
Schastlivyy marshrut Romantic
2013, Russia
5.0
S privetom, Kozanostra
S privetom, Kozanostra Romantic
2010, Russia
5.0
Chetyre krizisa lyubvi
Chetyre krizisa lyubvi Romantic
2018, Russia
0.0
Tsena izmeny
Tsena izmeny Romantic
2017, Russia
5.0
Kitayskiy Novyy god
Kitayskiy Novyy god Romantic
2017, Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more