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Larisa Domaskina
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Kinoafisha Persons Larisa Domaskina

Larisa Domaskina

Larisa Domaskina

Date of Birth
27 October 1969
Age
56 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Zapolyarnyy vals 7.7
Zapolyarnyy vals (2023)
Home 7.7
Home (2011)
Moj kapitan 7.4
Moj kapitan (2012)

Filmography

Krasnov. Novye serii
Drama 2026, Russia
Kuzya. Put k uspekhu
Kuzya. Put k uspekhu
Comedy, Sitcom 2026, Russia
Vernut lyuboj cenoj 6.4
Vernut lyuboj cenoj
Drama 2024, Russia
Doktor Krasnov 7
Doktor Krasnov
Drama 2023, Russia
Zapolyarnyy vals 7.7
Zapolyarnyy vals
Romantic 2023, Russia
Perekati-pole
Perekati-pole
Drama, Romantic 2021, Russia
Dark Spell 5.5
Dark Spell Privorot. Chernoe venchanie
Horror 2020, Russia
Watch trailer
Dyldy 6.3
Dyldy
Comedy, Sport 2019, Russia
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