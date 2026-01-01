Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Larisa Domaskina
Larisa Domaskina
Kinoafisha
Persons
Larisa Domaskina
Larisa Domaskina
Larisa Domaskina
Date of Birth
27 October 1969
Age
56 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.7
Zapolyarnyy vals
(2023)
7.7
Home
(2011)
7.4
Moj kapitan
(2012)
Filmography
Krasnov. Novye serii
Drama
2026, Russia
Kuzya. Put k uspekhu
Comedy, Sitcom
2026, Russia
6.4
Vernut lyuboj cenoj
Drama
2024, Russia
7
Doktor Krasnov
Drama
2023, Russia
7.7
Zapolyarnyy vals
Romantic
2023, Russia
Perekati-pole
Drama, Romantic
2021, Russia
5.5
Dark Spell
Privorot. Chernoe venchanie
Horror
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Dyldy
Comedy, Sport
2019, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree