Aleksey Agranovich
Persons
Aleksey Agranovich
Date of Birth
23 October 1970
Age
54 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
8.6
Contact
(2021)
8.3
Ubit Ritu
(2023)
7.8
What Men Talk About
(2010)
21
Gostya
Drama, Thriller, Sci-Fi
2025, Russia
Mnogogranniki
Romantic
2024, Russia
8.3
Ubit Ritu
Drama, Crime
2023, Russia
Blesk
Crime, Comedy, Romantic
2023, Russia
The Telki
Drama
2022, Russia
S nulya
Drama
2022, Russia
Elizaveta
Biography, Drama, History
2022, Russia
V Borenke chego-to net
Comedy, Romantic
2022, Russia
The Official
Drama
2021, Russia
Happy End
Drama, Comedy
2021, Russia
8.6
Contact
Drama
2021, Russia
My Mother's Penguins
Drama
2021, Russia
Mertvye dushi
Comedy, Drama
2020, Russia
5.5
Vyshe neba
Vyshe neba
Romantic, Family, Drama
2019, Russia
Watch trailer
5.7
Fidelity
Vernost
Drama
2019, Russia
Watch trailer
Chastica vselennoy
Drama
2018, Russia
6.3
Acid
Kislota
Drama
2018, Russia
Watch trailer
6.5
The Humorist
Yumorist
Drama, Biography
2018, Russia / Latvia / Czechia
Watch trailer
6.7
Dovlatov
Dovlatov
Drama, Biography
2017, Russia
Watch trailer
5.5
NO-ONE
NO-ONE
Thriller, Drama
2017, Russia / Ukraine / Israel
7.8
What Men Talk About
O chyom govoryat muzhchiny
Comedy
2010, Russia
Watch trailer
