Aleksey Agranovich
Date of Birth
23 October 1970
Age
54 years old
Zodiac sign
Libra

Filmography

Genre
Year
Gostya
Drama, Thriller, Sci-Fi 2025, Russia
Mnogogranniki
Romantic 2024, Russia
Ubit Ritu 8.3
Drama, Crime 2023, Russia
Blesk
Crime, Comedy, Romantic 2023, Russia
The Telki
Drama 2022, Russia
S nulya
Drama 2022, Russia
Elizaveta
Biography, Drama, History 2022, Russia
V Borenke chego-to net
Comedy, Romantic 2022, Russia
The Official
Drama 2021, Russia
Happy End
Drama, Comedy 2021, Russia
Contact 8.6
Drama 2021, Russia
My Mother's Penguins
Drama 2021, Russia
Mertvye dushi
Comedy, Drama 2020, Russia
Vyshe neba 5.5
Romantic, Family, Drama 2019, Russia
Fidelity 5.7
Drama 2019, Russia
Chastica vselennoy
Drama 2018, Russia
Acid 6.3
Drama 2018, Russia
The Humorist 6.5
Drama, Biography 2018, Russia / Latvia / Czechia
Dovlatov 6.7
Drama, Biography 2017, Russia
NO-ONE 5.5
Thriller, Drama 2017, Russia / Ukraine / Israel
What Men Talk About 7.8
Comedy 2010, Russia
