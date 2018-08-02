Also known as
Mia et le lion blanc, Mia and the White Lion, Mi mascota es un león, Mia i bijeli lav, Mia y el león blanco, Mia und der weiße Löwe, A Menina e o Leão, La Mia i el lleó blanc, Mia a biely lev, Mia a bílý lev, Mia e il leone bianco, Mia e o Leão Branco, Mia és a fehér oroszlán, Mia i beli lav, Mia i biały lew, Mia in beli lev, Mia ja valge lõvi, Mia ja valkoinen leijona, Mia och det vita lejonet, Mia og den hvide løve, Mia og den hvite løven, Mia si Leul Alb, Mia un baltā lauva, Mia Ve'Ha'Arieh Ha'Lavan, Mija ir baltasis liutas, Vahşi Dostum, Το κορίτσι και το λιοντάρι, Миа и белый лев, Мия и белият лъв, Пригоди Мії та білого лева, ミアとホワイトライオン 奇跡の1300日, 我和我的小白獅王