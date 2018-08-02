Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Poster of Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Poster of Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Poster of Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Poster of Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.5
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion

Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion

Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion 18+
Напомним о выходе в прокат
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion - trailer in russian
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2018
Online premiere 2 August 2019
World premiere 2 August 2018
Release date
11 April 2019 Russia Пионер 6+
6 June 2019 Argentina Atp
14 November 2019 Australia PG
1 February 2019 Austria 8
26 December 2018 Belgium
14 March 2019 Bolivia
9 May 2019 Brazil L
30 May 2019 Chile TE
31 July 2020 China
10 January 2019 Colombia T
24 January 2019 Croatia
25 April 2019 Czechia U
11 January 2019 Estonia MS-6
4 January 2019 Finland K-12
26 December 2018 France U
31 January 2019 Germany 6
2 August 2018 Great Britain 12A
31 October 2019 Greece
18 April 2019 Hungary 12
23 August 2019 India UA
27 February 2019 Indonesia 13+
19 December 2019 Israel 10+ בליווי הורה
17 January 2019 Italy T
26 February 2021 Japan G
3 January 2019 Jordan
3 January 2019 Kuwait
11 January 2019 Latvia
3 January 2019 Lebanon
5 April 2019 Lithuania
26 December 2018 Luxembourg
22 February 2019 Mexico A
24 December 2018 Monaco
26 December 2018 Morocco
4 July 2019 Netherlands 9
29 August 2019 New Zealand M
8 February 2019 Norway 9
3 January 2019 Oman
30 May 2019 Peru
1 February 2019 Poland
7 February 2019 Portugal M/6
3 January 2019 Qatar
8 February 2019 Romania
27 December 2018 Singapore PG
25 April 2019 Slovakia 7
28 February 2019 Slovenia
8 August 2019 South Korea All
12 April 2019 Spain
1 February 2019 Sweden 11
26 December 2018 Switzerland 6
27 December 2018 Thailand
26 December 2018 Tunisia
9 October 2020 Turkey
3 January 2019 UAE
12 April 2019 USA PG
14 March 2019 Ukraine ZA
11 July 2019 Uruguay
MPAA PG
Worldwide Gross $35,487,190
Production Galatée Films, Outside Films, Film Afrika Worldwide
Also known as
Mia et le lion blanc, Mia and the White Lion, Mi mascota es un león, Mia i bijeli lav, Mia y el león blanco, Mia und der weiße Löwe, A Menina e o Leão, La Mia i el lleó blanc, Mia a biely lev, Mia a bílý lev, Mia e il leone bianco, Mia e o Leão Branco, Mia és a fehér oroszlán, Mia i beli lav, Mia i biały lew, Mia in beli lev, Mia ja valge lõvi, Mia ja valkoinen leijona, Mia och det vita lejonet, Mia og den hvide løve, Mia og den hvite løven, Mia si Leul Alb, Mia un baltā lauva, Mia Ve'Ha'Arieh Ha'Lavan, Mija ir baltasis liutas, Vahşi Dostum, Το κορίτσι και το λιοντάρι, Миа и белый лев, Мия и белият лъв, Пригоди Мії та білого лева, ミアとホワイトライオン 奇跡の1300日, 我和我的小白獅王
Director
Gilles de Maistre
Gilles de Maistre
Cast
Mélanie Laurent
Mélanie Laurent
Langley Kirkwood
Langley Kirkwood
Tessa Jubber
Tessa Jubber
Cast and Crew
Similar films for Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Moy dikiy drug 7.8
Moy dikiy drug (2024)
Vicky and Her Mystery 7.1
Vicky and Her Mystery (2021)
The Wolf and the Lion 7.0
The Wolf and the Lion (2021)
Poly 5.9
Poly (2020)
A Dog Named Palma 7.5
A Dog Named Palma (2020)
When Mom Is Away... With the Family 6.4
When Mom Is Away... With the Family (2020)
The Call of the Wild 7.6
The Call of the Wild (2020)
A Dog's Journey 8.0
A Dog's Journey (2019)
Spread Your Wings 7.6
Spread Your Wings (2019)
Remi 7.4
Remi (2019)
A Dog's Way Home 7.4
A Dog's Way Home (2019)
Sheep and Wolves: Pig Deal 6.1
Sheep and Wolves: Pig Deal (2018)
Film in Collections
Films about Children Films about Children

Film rating

7.2
Rate 22 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1566
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Киноафиша.инфо 24 April 2019, 12:41
Здравствуйте, если фильма нет в расписании этого кинотеатра (https://spb.kinoafisha.info/cinema/4732/), значит его уже не будут показывать.
Динара Ризванова 24 April 2019, 12:28
Здравствуйте! Скажите пожалуйста Академппрке когда будет выходить,Лев и белый лев?
Quotes
[John explains to Mia why it is dangerous to play with Charlie]
John Owen For now, he's a cub, and you want to have fun with it. Soon he'll just want to kill you. Go past this fence, and any one of these lions will tear you to pieces in five seconds flat. It doesn't matter if you've fed themnor bathed them or cuddled them, or if your name is Mia or Kevin or Obi-Wan Kenobi... a wild animal is a wild animal, and you can never change that, no matter what you do.
Film Trailers All trailers
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion - trailer in russian
Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Mia et le lion blanc / Mia and the White Lion
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more