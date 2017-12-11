Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Phantom Thread
Poster of Phantom Thread
Poster of Phantom Thread
Poster of Phantom Thread
Poster of Phantom Thread
Poster of Phantom Thread
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.4
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Phantom Thread

Phantom Thread

Phantom Thread 18+
Напомним о выходе в прокат
Phantom Thread - trailer in russian
Phantom Thread  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2017
Online premiere 27 March 2018
World premiere 11 December 2017
Release date
15 February 2018 Russia UPI 16+
15 March 2018 Argentina
1 February 2018 Australia
1 February 2018 Austria
15 February 2018 Belarus
22 February 2018 Brazil
22 February 2018 Chile
15 March 2018 Colombia
1 February 2018 Cyprus
1 February 2018 Czechia
15 February 2018 Denmark
2 March 2018 Estonia
23 February 2018 Finland
14 February 2018 France
1 February 2018 Germany
2 February 2018 Great Britain
1 February 2018 Greece
8 March 2018 Hong Kong
1 February 2018 Hungary
2 February 2018 Ireland
1 February 2018 Israel
22 February 2018 Italy
26 May 2018 Japan
15 February 2018 Kazakhstan
1 February 2018 Kuwait
2 March 2018 Latvia
1 February 2018 Lebanon
9 March 2018 Lithuania
23 February 2018 Mexico
1 March 2018 Netherlands
1 February 2018 New Zealand
15 March 2018 Paraguay
1 March 2018 Peru
23 February 2018 Poland
1 February 2018 Portugal
16 February 2018 Romania
25 January 2018 Singapore
1 February 2018 Slovakia
2 March 2018 South Africa
8 March 2018 South Korea
2 February 2018 Spain
23 February 2018 Sweden
2 February 2018 Taiwan, Province of China
9 March 2018 Turkey
19 January 2018 USA
22 February 2018 Uruguay
23 February 2018 Venezuela
23 February 2018 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $52,204,454
Production Focus Features, Annapurna Pictures, Perfect World Pictures
Also known as
Phantom Thread, El hilo fantasma, Fantomska nit, Aorati Klosti, Bóng Ma Sợi Chỉ, Den skjulte tråd, Der seidene Faden, El fil invisible, El hilo invisible, Fantomszál, Firul fantomã, Hilo fantasma, Il filo nascosto, Khoutim nistarim, Le fil caché, Linha Fantasma, Nähtamatu niit, Nematomas siūlas, Neredzamais pavediens, Nić widmo, Nit z prízrakov, Nit z přízraků, Trama Fantasma, Αόρατη κλωστή, Невидима нишка, Призрачная нить, Примарна нитка, प्रेत धागा, ファントム・スレッド, 霓裳魅影, 魅影缝匠
Director
Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson
Cast
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
Lesley Manville
Lesley Manville
Camilla Rutherford
Camilla Rutherford
Vicky Krieps
Vicky Krieps
Bernard Collaco
Bernard Collaco
Cast and Crew
Similar films for Phantom Thread
Yves Saint Laurent 6.6
Yves Saint Laurent (2014)
Coco Before Chanel 7.0
Coco Before Chanel (2008)
Sketch Artist 5.1
Sketch Artist (1992)
There Will Be Blood 7.9
There Will Be Blood (2007)
The Master 7.1
The Master (2012)
Licorice Pizza 7.6
Licorice Pizza (2021)
Boogie Nights 7.7
Boogie Nights (1997)
Hard Eight 7.1
Hard Eight (1996)
Punch-Drunk Love 7.2
Punch-Drunk Love (2002)
Inherent Vice 7.2
Inherent Vice (2014)
The Ballad of Jack and Rose 6.6
The Ballad of Jack and Rose (2005)
My Left Foot 7.8
My Left Foot (1989)

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Reynolds Woodcock Kiss me, my girl, before I'm sick.
Film Trailers All trailers
Phantom Thread - trailer in russian
Phantom Thread Trailer in russian
Phantom Thread - trailer
Phantom Thread Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Phantom Thread
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more