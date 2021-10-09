Menu
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.1
Ron's Gone Wrong

Ron's Gone Wrong

Ron’s Gone Wrong 18+
Ron's Gone Wrong - second trailer in russian
Ron's Gone Wrong  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2021
Online premiere 15 December 2021
World premiere 9 October 2021
Release date
21 October 2021 Russia Disney Studios 6+
21 October 2021 Australia
21 October 2021 Belarus
22 October 2021 Brazil
22 October 2021 Canada
21 October 2021 Czechia
14 October 2021 Denmark 7
22 October 2021 Estonia PERE
22 October 2021 Finland
20 October 2021 France
28 October 2021 Germany
15 October 2021 Great Britain
21 October 2021 Greece
21 October 2021 Hong Kong
21 October 2021 Hungary
31 December 2021 Indonesia
15 October 2021 Ireland
22 October 2021 Japan
21 October 2021 Kazakhstan 6+
29 October 2021 Lithuania N-7
21 October 2021 Poland
14 October 2021 Portugal M/6
22 October 2021 Romania
21 October 2021 Singapore
21 October 2021 Slovakia 7
27 October 2021 South Korea
22 October 2021 Spain
29 October 2021 Sweden
29 October 2021 Taiwan
22 October 2021 USA
21 October 2021 Ukraine
21 October 2021 Viet Nam
MPAA PG
Worldwide Gross $60,692,022
Production 20th Century Studios, TSG Entertainment, Locksmith Animation
Also known as
Ron's Gone Wrong, Ron Da Error, Ron läuft schief, Ha'Bug Shel Ron, Hibás Ron, Nelabojamais Rons, Nepataisomas Ronas, Nepopolni robot Ron, Rikkis Ron, Robot Ron: Bir Sorun Var, Ron - Un amico fuori programma, Ron - Virker næsten altid, Ron Bugado, Ron Dá Erro, Ron débloque, Ron dona error, Ron Er í Rugli, Ron i ustand, Ron má chybu, Ron ne va plus, Ron o ia razna, Ron rör om, Ron Usterka, Ron: Chú Robot Khác Biệt, Roni on rikki, Rozbitý robot Ron, Ο Ρον χάλασε, Бъгнатият Рон, Неисправимый Рон, Непоправљиви Рон, Щось не так з Роном, 고장난 론, ロン 僕のポンコツ・ボット, 天兵阿榮, 天赐灵机, 失靈腦朋友
Director
Sarah Smith
Jean-Philippe Vine
Cast
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer
Olivia Colman
Olivia Colman
Ed Helms
Ed Helms
Cartoon rating

7.4
Rate 41 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1207
Cartoon reviews

Станислав Ян 25 October 2021, 11:16
Добрый и очень смешной мультфильм. По состоянию очень напомнил "Валли". В зале все смеялись.
Елена Стерликова 26 October 2021, 10:25
Прекрасный мультик. Посмеялись от души. Кто ещё не смотрел, сходите, непожалеете!
Ron's Gone Wrong - second trailer in russian
Ron's Gone Wrong Second trailer in russian
Ron's Gone Wrong - trailer in russian
Ron's Gone Wrong Trailer in russian
