Also known as
Ron's Gone Wrong, Ron Da Error, Ron läuft schief, Ha'Bug Shel Ron, Hibás Ron, Nelabojamais Rons, Nepataisomas Ronas, Nepopolni robot Ron, Rikkis Ron, Robot Ron: Bir Sorun Var, Ron - Un amico fuori programma, Ron - Virker næsten altid, Ron Bugado, Ron Dá Erro, Ron débloque, Ron dona error, Ron Er í Rugli, Ron i ustand, Ron má chybu, Ron ne va plus, Ron o ia razna, Ron rör om, Ron Usterka, Ron: Chú Robot Khác Biệt, Roni on rikki, Rozbitý robot Ron, Ο Ρον χάλασε, Бъгнатият Рон, Неисправимый Рон, Непоправљиви Рон, Щось не так з Роном, 고장난 론, ロン 僕のポンコツ・ボット, 天兵阿榮, 天赐灵机, 失靈腦朋友