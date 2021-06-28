Menu
6.5 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Fear Street Part 1: 1994

Fear Street Part 1: 1994

Fear Street: 1994 18+
Fear Street Part 1: 1994 - trailer in russian
Fear Street Part 1: 1994  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2021
Online premiere 2 July 2021
World premiere 28 June 2021
Release date
2 July 2021 Lithuania N-18
MPAA R
Production Netflix, Chernin Entertainment
Also known as
Fear Street: 1994, Fear Street: Part One - 1994, Fear Street Part 1: 1994, La calle del terror (Parte 1): 1994, A félelem utcája 1. rész: 1994, Baimės gatvė 1 dalis: 1994, Fear Street, Fear Street - Osa 1: 1994, Fear Street - Partie 1: 1994, Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Teil 1: 1994, Fear Street, partie 1 : 1994, Fear Street: Del 1: 1994, Hirmu tänav, Korku Sokağı 1. Kısım: 1994, La calle del terror - Parte 1: 1994, Phố Fear Phần 1: 1994, Rua do Medo - Parte 1: 1994, Rua do Medo: 1994 - Parte 1, Străzile groazei - Partea 1: 1994, Ulica strachu - 1. časť: 1994, Ulica Strachu - część 1: 1994, Ulica straha, Ulica straha, 1. dio: 1994., Ulice strachu - 1. část: 1994, Οδός Τρόμου - Μέρος 1: 1994, Вулиця страху. Частина 1: 1994, Вулиця страху. Частина перша: 1994, Улица страха. Часть 1: 1994, フィアー・ストリート Part 1: 1994, 恐惧街1：1994, 恐懼大街 1：1994, 恐懼大街1：1994
Director
Leigh Janiak
Leigh Janiak
Cast
Gillian Jacobs
Gillian Jacobs
Ashley Zukerman
Ashley Zukerman
Sadie Sink
Sadie Sink
Benjamin Flores Jr.
Benjamin Flores Jr.
Charlene Amoia
Charlene Amoia
Similar films for Fear Street Part 1: 1994
Fear Street Part 2: 1978 6.8
Fear Street Part 2: 1978 (2021)
Fear Street Part 3: 1666 6.8
Fear Street Part 3: 1666 (2021)
The Conjuring: The Devil Made Me Do It 7.2
The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
A Classic Horror Story 6.8
A Classic Horror Story (2021)
Freaky 6.6
Freaky (2020)
The Babysitter: Killer Queen 5.5
The Babysitter: Killer Queen (2020)
Nobody Sleeps in the Woods Tonight 4.9
Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2020)
Initiation 6.1
Initiation (2020)
Scary Stories to Tell in the Dark 6.7
Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
Ready or Not 7.1
Ready or Not (2019)
It: Chapter Two 7.0
It: Chapter Two (2019)
Happy Death Day 2U 6.6
Happy Death Day 2U (2019)
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends

6.5
6.2 IMDb
Fear Street Part 1: 1994 - trailer in russian
Fear Street Part 1: 1994 Trailer in russian
