Also known as
Fear Street: 1994, Fear Street: Part One - 1994, Fear Street Part 1: 1994, La calle del terror (Parte 1): 1994, A félelem utcája 1. rész: 1994, Baimės gatvė 1 dalis: 1994, Fear Street, Fear Street - Osa 1: 1994, Fear Street - Partie 1: 1994, Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Teil 1: 1994, Fear Street, partie 1 : 1994, Fear Street: Del 1: 1994, Hirmu tänav, Korku Sokağı 1. Kısım: 1994, La calle del terror - Parte 1: 1994, Phố Fear Phần 1: 1994, Rua do Medo - Parte 1: 1994, Rua do Medo: 1994 - Parte 1, Străzile groazei - Partea 1: 1994, Ulica strachu - 1. časť: 1994, Ulica Strachu - część 1: 1994, Ulica straha, Ulica straha, 1. dio: 1994., Ulice strachu - 1. část: 1994, Οδός Τρόμου - Μέρος 1: 1994, Вулиця страху. Частина 1: 1994, Вулиця страху. Частина перша: 1994, Улица страха. Часть 1: 1994, フィアー・ストリート Part 1: 1994, 恐惧街1：1994, 恐懼大街 1：1994, 恐懼大街1：1994