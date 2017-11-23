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Poster of Moy luchshiy Drug
6.0
Moy luchshiy Drug - Trailer
Kinoafisha Films Moy luchshiy Drug
6.0

Moy luchshiy Drug

, 2017
Moy luchshiy Drug
Russia / Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Moy luchshiy Drug
6.0
Moy luchshiy Drug - Trailer
Moy luchshiy Drug  Trailer

Cast

Margarita Kutovaya
Margarita Kutovaya
Yuriy Polyak
Yuriy Polyak
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Lyudmila Dmitriyeva
Lyudmila Dmitriyeva
Anton Kapanin
Anton Kapanin
Kira Tyo
Kira Tyo
Anastasiya Pronina
Anastasiya Pronina
Denis Varenov
Denis Varenov
Dmitriy Faynshteyn
Dmitriy Faynshteyn
Asya Pronina
Tatyana Berezihina
Director Elina Suni
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2017
World premiere 23 November 2017
Release date
23 November 2017 Russia Арс Видере 16+
Budget 4,000,000 RUR
Also known as
Moy luchshiy Drug

Film rating

6.0
Rate 11 votes
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Moy luchshiy Drug - Trailer
Moy luchshiy Drug Trailer
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