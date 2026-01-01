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Elina Suni
Elina Suni Elina Suni
Kinoafisha Persons Elina Suni

Elina Suni

Elina Suni

Date of Birth
6 November 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Veronika ne pridyot 7.5
Veronika ne pridyot (2008)
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.7
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya (2023)
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake 6.1
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake (2005)

Filmography

Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.7
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective 2023, Russia
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Moy luchshiy Drug 6
Moy luchshiy Drug Moy luchshiy Drug
Drama, History 2017, Russia
Watch trailer
Veronika ne pridyot 7.5
Veronika ne pridyot Veronika ne pridyot
Drama 2008, Russia
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake 6.1
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake
Comedy 2005, Russia
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