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About
Elina Suni
Elina Suni
Kinoafisha
Persons
Elina Suni
Elina Suni
Elina Suni
Date of Birth
6 November 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.5
Veronika ne pridyot
(2008)
6.7
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
(2023)
6.1
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake
(2005)
Filmography
6.7
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective
2023, Russia
Watch trailer
6
Moy luchshiy Drug
Moy luchshiy Drug
Drama, History
2017, Russia
Watch trailer
7.5
Veronika ne pridyot
Veronika ne pridyot
Drama
2008, Russia
6.1
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake
Comedy
2005, Russia
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