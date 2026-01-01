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Poster of To Award (Posthumously)
6.2
Kinoafisha Films To Award (Posthumously)
6.2

To Award (Posthumously)

, 1986
Nagradit (Posmertno)
USSR / Action, Crime / 18+
Poster of To Award (Posthumously)
6.2

Cast

Aleksandr Timoshkin
Yuriy Sosnin
Evgeniy Leonov-Gladyshev
Evgeniy Leonov-Gladyshev
Andrey Kalashnikov
Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Olga 'Lyolka'-vorovka
Georgy Drozd
Shcherbatyy
Vladimir Steklov
Vladimir Steklov
Ivan Barabanov - 'Skula'
Marina Levtova
Marina Levtova
Irina Alekseyeva
Mikhail Zhigalov
Mikhail Zhigalov
Arkhipov
Yuriy Katin-Yartsev
Yuriy Katin-Yartsev
Dobrovolskiy - professor meditsiny
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Kirill Sergeyevich
Konstantin Berdikov
bandit Kopyto
Director Boris Grigorev
Writer Sergei Aleksandrov
Composer Georgiy Dmitriev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1986
World premiere 6 June 1986
Release date
6 June 1986 Russia 12+
7 July 1986 USA
6 June 1986 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Nagradit (Posmertno), To Award (Posthumously), Наградить (посмертно)

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6 IMDb
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