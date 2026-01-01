Similar films for Kings of Crime
King of the Cage Action
2002, Russia
3.0
Gangsters in the Ocean Action
1991, USSR
4.0
Podpasok s ogurtsom Crime
1979, USSR
7.0
His Nickname Is Beast Action, Crime
1991, USSR
5.0
The Last Chance Action
2018, Russia
4.0
Syschiki 5 Crime
2006, Russia
0.0
To Award (Posthumously) Action, Crime
1986, USSR
6.0
Tamozhnya Crime
1982, USSR
5.0
Frenzied Bus Thriller, Drama, Crime
1991, USSR
6.0
Skhvatka v purge Action, Drama, Crime
1977, USSR
6.0
Kriminalnyy kvartet Action, Adventure, Crime
1989, USSR
6.0