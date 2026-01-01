Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kings of Crime
6.2
Kinoafisha Films Kings of Crime
6.2

Kings of Crime

, 1988
Vory v zakone
USSR / Action, Thriller, Crime / 18+
Poster of Kings of Crime
6.2

Cast

Anna Samokhina
Anna Samokhina
Rita
Boris Shcherbakov
Boris Shcherbakov
Andrei
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Artur
Vladimir Steklov
Vladimir Steklov
Volodya
Arnis Licitis
Arnis Licitis
Militia lieutenant
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Lawyer
Amayak Akopyan
Kukolnik
Gia Lejava
Ramzes
Nurbey Kamkiya
Rita's father
Stanislav Korenev
Prosecutor
Director Yuriy Kara
Writer Fazil Iskander, Yuriy Kara
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1988
World premiere 6 June 1988
Release date
6 June 1988 Russia 16+
10 October 1988 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Ladya
Also known as
Vory v zakone, Kings of Crime, Kovaa peliä mustallamerellä, Máfia vermelha, Mafia w blasku prawa, Seaduslikud vargad, Törvényes maffia, Złodzieje w zakonie, Воры в законе, Недосегаеми крадци

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kings of Crime

King of the Cage
King of the Cage Action
2002, Russia
3.0
Gangsters in the Ocean
Gangsters in the Ocean Action
1991, USSR
4.0
Podpasok s ogurtsom
Podpasok s ogurtsom Crime
1979, USSR
7.0
His Nickname Is Beast
His Nickname Is Beast Action, Crime
1991, USSR
5.0
The Last Chance
The Last Chance Action
2018, Russia
4.0
Syschiki 5
Syschiki 5 Crime
2006, Russia
0.0
To Award (Posthumously)
To Award (Posthumously) Action, Crime
1986, USSR
6.0
Tamozhnya
Tamozhnya Crime
1982, USSR
5.0
Frenzied Bus
Frenzied Bus Thriller, Drama, Crime
1991, USSR
6.0
Skhvatka v purge
Skhvatka v purge Action, Drama, Crime
1977, USSR
6.0
Kriminalnyy kvartet
Kriminalnyy kvartet Action, Adventure, Crime
1989, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more