Cast
Giorgi Badridze
Sergo Sukhishvili
Vsevolod Kuznetsov
Viktor Petrovich Pimenov
Dimitri Jaiani
Viktor Vasilyevich Kazhaev
Nodar Bekauri
Vakhtang Moradze
Cast and Crew
Writer
Yulian Semyonov
Composer
Georgiy Dmitriev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
1980
World premiere
1 December 1980
Release date
|1 December 1980
|Russia
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|12+
|12 December 1980
|USA
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|1 December 1980
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ogaryova, 6, Огарёва, 6, Ogariowa 6, Ogaryova Street, Number 6, Огарьова-6