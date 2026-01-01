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Poster of Ogaryova Street, Number 6
6.5
Kinoafisha Films Ogaryova Street, Number 6
6.5

Ogaryova Street, Number 6

, 1980
Ogaryova, 6
USSR / Crime / 18+
Poster of Ogaryova Street, Number 6
6.5

Cast

Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Vladislav Nikolaevich Kostenko
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Aleksey Pavlovich Sadchikov
Evgeniy Gerasimov
Evgeniy Gerasimov
Valya Roslyakov
Giorgi Badridze
Sergo Sukhishvili
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Yuriy Mikhaylovich Proskuryakov
Vsevolod Kuznetsov
Viktor Petrovich Pimenov
Dimitri Jaiani
Viktor Vasilyevich Kazhaev
Nodar Bekauri
Vakhtang Moradze
Nodar Mgaloblishvili
Nodar Mgaloblishvili
Irakliy Vasilyevich Nalbandov
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
ivan Kosykh - portnoy
Director Boris Grigorev
Writer Yulian Semyonov
Composer Georgiy Dmitriev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1980
World premiere 1 December 1980
Release date
1 December 1980 Russia 12+
12 December 1980 USA
1 December 1980 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ogaryova, 6, Огарёва, 6, Ogariowa 6, Ogaryova Street, Number 6, Огарьова-6

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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