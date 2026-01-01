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Poster of Diamonds for the Dictatorship of the Proletariat
6.5
Kinoafisha Films Diamonds for the Dictatorship of the Proletariat
6.5

Diamonds for the Dictatorship of the Proletariat

, 1975
Brillianty dlya diktatury proletariata
USSR / Crime / 18+
Poster of Diamonds for the Dictatorship of the Proletariat
6.5

Cast

Vladimir Ivashov
Vladimir Ivashov
Isayev
Vladimir Osenev
Dmitriy Orlovskiy
Yekaterina Vasilyeva
Yekaterina Vasilyeva
Anna Viktorovna
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Roman
Lev Durov
Lev Durov
Aleksandr Kaydanovskiy
Aleksandr Kaydanovskiy
Vorontsov
Natalya Markina
Algimantas Masiulis
Aleksandr Porokhovshchikov
Aleksandr Porokhovshchikov
Osip Shelekhes
Edita Piekha
Lida Bosse
Tatyana Samoylova
Tatyana Samoylova
Olenetskaya
Director Grigori Kromanov
Writer Yulian Semyonov
Composer Arvo Pärt
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 31 minutes
Production year 1975
World premiere 3 November 1975
Release date
15 September 1977 Hungary
3 November 1975 USSR
Production Tallinnfilm
Also known as
Brillianty dlya diktatury proletariata, Diamonds for the Dictatorship of the Proletariat, Briljandid proletariaadi diktatuurile, Бриллианты для диктатуры пролетариата, Brillanten für die Diktatur des Proletariats, Brilliants for the Dictatorship of the Proletariat, Brylanty dla dyktatury proletariatu, Des diamants pour la dictature du prolétariat, Gyémánt akció, Діаманти для диктатури пролетаріату, Диаманти за диктатурата на пролетариата, Nejdražší zlato světa, Diamante pentru dictatura proletariatului

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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