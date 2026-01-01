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Marina Yakovleva
Marina Yakovleva Marina Yakovleva
Kinoafisha Persons Marina Yakovleva

Marina Yakovleva

Marina Yakovleva

Date of Birth
1 April 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Mihajlo Lomonosov 7.7
Mihajlo Lomonosov (1986)
After the Rain, on Thursday 7.5
After the Rain, on Thursday (1985)
Raz, dva - gore ne beda 7.4
Raz, dva - gore ne beda (1988)

Filmography

Uchilka
Uchilka
Drama, Romantic, 2025, Russia
The heartthrob 6.5
The heartthrob Sertseed
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Baba Moroz 6.6
Baba Moroz Baba Moroz
Comedy 2023, Russia
Sezon dozhdey
Sezon dozhdey
Romantic, Drama 2021, Russia
Dvoynaya zhizn 6.6
Dvoynaya zhizn
Drama, Crime, Mystery, 2018, Russia
Starushki v begah 4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy 2018, Russia
Moy lyubimyy papa!
Moy lyubimyy papa!
Romantic, Crime 2015, Russia
Gyulchatay. Radi lyubvi 5.5
Gyulchatay. Radi lyubvi
Romantic 2014, Russia
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