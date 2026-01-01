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Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Kinoafisha
Persons
Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Date of Birth
1 April 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.7
Mihajlo Lomonosov
(1986)
7.5
After the Rain, on Thursday
(1985)
7.4
Raz, dva - gore ne beda
(1988)
Filmography
Uchilka
Drama, Romantic,
2025, Russia
6.5
The heartthrob
Sertseed
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
6.6
Baba Moroz
Baba Moroz
Comedy
2023, Russia
Sezon dozhdey
Romantic, Drama
2021, Russia
6.6
Dvoynaya zhizn
Drama, Crime, Mystery,
2018, Russia
4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy
2018, Russia
Moy lyubimyy papa!
Romantic, Crime
2015, Russia
5.5
Gyulchatay. Radi lyubvi
Romantic
2014, Russia
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