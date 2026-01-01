Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Konyok-Gorbunok
7.7
Kinoafisha Films Konyok-Gorbunok
7.7

Konyok-Gorbunok

, 1947
Konyok-Gorbunok
USSR / Animation / 18+
Poster of Konyok-Gorbunok
7.7

Cast

Georgy Chernovolenko
Chtets
Georgy Chernovolenko
Chtets
Alik Kachanov
Humpbacked Horse
Alik Kachanov
Humpbacked Horse
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Gavrilo
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Gavrilo
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Tzar
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Tzar
Galina Novozhilova
Galina Novozhilova
Tzar-devitsa
Galina Novozhilova
Galina Novozhilova
Tzar-devitsa
Leonid Pirogov
Danilo
Leonid Pirogov
Danilo
Director Ivan Ivanov-Vano, Aleksandra Snezhko-Blotskaya, Viktor Gromov
Writer Evgeniy Pomeshchikov, Pyotr Ershov, Nikolai Rozhkov, Aleksey Surkov
Composer Viktor Oranskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 57 minutes
Production year 1947
World premiere 10 January 1947
Release date
10 January 1947 Russia 0+
24 December 1948 Czechoslovakia
15 February 1952 Italy
10 January 1947 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Konyok-Gorbunok, The Hunchback Horse, Čarobni konjić, Carobni konjicek, Csodaparipa, Das bucklige Pferdchen, Das Wunderpferdchen, Den flygende hesten, El caballito jorobado, El caballo mágico, Il cavallino gobbettino, Konik Garbusek, Konjicek grbavcek, Küürselg sälg, Mese a tűzmadárról, Ritt ins Wunderland, Stampe - den puckelryggiga hästen, The Humpbacked Horse, The Hunchedback Horse, The Magic Horse, Горбоконик, Конек-Горбунок, Конёк-Горбунок, せむしの子馬, O hrbatém koníčkovi, Il cavallino gobbo, Konek-Gorbunok

Cartoon rating

7.7
Rate 25 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  597 In the Animation genre  103 In films of USSR  52 In films of 1947  4
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Konyok-Gorbunok

Konyok-gorbunok
Konyok-gorbunok Animation, Fantasy
1975, USSR
7.0
Zakoldovannyy malchik
Zakoldovannyy malchik Family, Animation
1955, USSR
7.0
The Return from Olympus
The Return from Olympus Animation, Fantasy
1969, USSR
7.0
The Tale of Tsar Saltan
The Tale of Tsar Saltan Animation, Fantasy
1984, USSR
7.0
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey Family, Fairy Tale, Animation
2004, Russia
7.0
Zhil-byl pyos
Zhil-byl pyos Short, Comedy, Animation, Family
1982, USSR
8.0
The Mystery of the Third Planet
The Mystery of the Third Planet Animation, Adventure, Family, Sci-Fi
1981, USSR
8.0
Zolushka
Zolushka Family, Animation, Short, Fairy Tale
1979, USSR
7.0
Adventures of Mowgli
Adventures of Mowgli Adventure
1973, USSR
7.0
Vinni-Pukh idyot v gosti
Vinni-Pukh idyot v gosti Family, Animation, Short
1971, USSR
8.0
Karlson vernulsya
Karlson vernulsya Animation, Short, Comedy, Family
1970, USSR
8.0
Vinni-Pukh
Vinni-Pukh Family, Animation, Short
1969, USSR
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more