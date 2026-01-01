Also known as

Konyok-Gorbunok, The Hunchback Horse, Čarobni konjić, Carobni konjicek, Csodaparipa, Das bucklige Pferdchen, Das Wunderpferdchen, Den flygende hesten, El caballito jorobado, El caballo mágico, Il cavallino gobbettino, Konik Garbusek, Konjicek grbavcek, Küürselg sälg, Mese a tűzmadárról, Ritt ins Wunderland, Stampe - den puckelryggiga hästen, The Humpbacked Horse, The Hunchedback Horse, The Magic Horse, Горбоконик, Конек-Горбунок, Конёк-Горбунок, せむしの子馬, O hrbatém koníčkovi, Il cavallino gobbo, Konek-Gorbunok

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