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Poster of Zolushka
7.5
Zolushka - Clip
Kinoafisha Films Zolushka
7.5

Zolushka

, 1979
Zolushka
USSR / Family, Animation, Short, Fairy Tale / 18+
Trailers
Poster of Zolushka
7.5
Zolushka - Clip
Zolushka  Clip

Cast

Tatyana Shabelnikova
Cinderella
Igor Ivanov
Igor Ivanov
The Prince
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
The Herald
T. Shaposhnikova
The Stepmother
Elvira Brunovskaya
The Fairy
Director Ivan Aksenchuk
Writer Genrikh Sapgir, Charles Perrault, Albert Sazhin
Composer Igor Tsvetkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1979
World premiere 1 January 1979
Release date
1 January 1979 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Zolushka, Cinderella, La Cenicienta, Золушка, Askepott, Cendrillon, Cenerentola, H Stahtopouta, Kopciuszek, Mitä Rexille oikein tapahtui? ja muita satuja, Tuhkatriinu, Η Σταχτοπούτα, Попелюшка

Cartoon rating

7.5
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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Zolushka - Clip
Zolushka Clip
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