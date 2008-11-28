Similar films for Zolushka
Ořech větvička Short, Animation
1955, USSR
7.0
Malá mořská víla Animation
1968, USSR
7.0
Gorshochek kashi Animation
1984, USSR
7.0
Cheburashka idyot v shkolu Animation
1983, USSR
7.0
Zhil-byl pyos Short, Comedy, Animation, Family
1982, USSR
8.0
Letuchiy korabl Animation, Short
1979, USSR
8.0
Ded Moroz i Seryy Volk Family, Fairy Tale, Animation
1978, USSR
7.0
The Return from Olympus Animation, Fantasy
1969, USSR
7.0
Skazka o zolotom petushke Animation, Family
1967, USSR
7.0
Dyuymovochka Animation, Family
1964, USSR
7.0
Snezhnaya koroleva Animation, Fantasy, Drama, Family
1957, USSR
7.0
Tsarevna-lyagushka Short, Animation
1954, USSR
7.0