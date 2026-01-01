Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Konyok-gorbunok
7.7
Kinoafisha Films Konyok-gorbunok
7.7

Konyok-gorbunok

, 1975
Konyok-gorbunok
USSR / Animation, Fantasy / 18+
Poster of Konyok-gorbunok
7.7

Cast

Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Spalnik
Maria Vinogradova
Ivan
Aleksandr Khanov
Ryba-kit
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Aleksey Gribov
Aleksey Gribov
Tzar
Vera Yenyutina
Tzar-devitsa
Svetlana Kharlap
Konyok-gorbunok
Diana Alton
Diana Alton
Jim Backus
The Tsar
Jim Backus
The Tsar
Hans Conried
Director Ivan Ivanov-Vano
Writer Ivan Ivanov-Vano, Pyotr Ershov, Anatoliy Volkov, George Malko
Composer Viktor Oranskiy, Vladimir Vasilyev, Tom Ed Williams
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1975
World premiere 24 October 1975
Release date
24 June 1977 Germany
21 March 1977 Romania
24 October 1975 USSR
MPAA G
Production Soyuzmultfilm, Soyuzmultfilm
Also known as
Konyok-gorbunok, Das bucklige Pferdchen, The Humpbacked Horse, Конек-Горбунок, Căluțul cocoșat, Cavalinho Mágico, Den puckelryggiga hästen, Den pukkelryggede hest, El caballito jorobado, Il cavallino gobbo, Ivan e il cavallino magico, Ivan e il pony magico, Ivan i zaczarowany kucyk, Konek-Gorbunok, Konik Garbusek, Küürselg sälg, Le petit cheval bossu, Púpos lovacska, Taikahepo, Taikahevonen, The Magic Pony, To fteroto alogaki, Trollhästen, Горбоконик, Конёк-Горбунок, Коник-Горбоконик, Коник-Горбунок, せむしの仔馬（1976）, Koník Hrbáčik

Cartoon rating

7.7
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Konyok-gorbunok

Konyok-Gorbunok
Konyok-Gorbunok Animation
1947, USSR
7.0
The Tale of Tsar Saltan
The Tale of Tsar Saltan Animation, Fantasy
1984, USSR
7.0
V sinem more, v beloy pene...
V sinem more, v beloy pene... Animation, Short, Family
1984, USSR
8.0
The Mystery of the Third Planet
The Mystery of the Third Planet Animation, Adventure, Family, Sci-Fi
1981, USSR
8.0
Volshebnoe koltso
Volshebnoe koltso Children's, Short, Family
1979, USSR
8.0
Jack and the Beanstalk / Jack to Mame no Ki
Jack and the Beanstalk / Jack to Mame no Ki Animation, Musical, Family, Adventure, Anime
1974, USA / Japan
6.0
Po sledam bremenskikh muzykantov
Po sledam bremenskikh muzykantov Musical, Animation, Fantasy, Family
1971, USSR
7.0
Umka
Umka Family, Animation, Short
1969, USSR
7.0
Vinni-Pukh
Vinni-Pukh Family, Animation, Short
1969, USSR
8.0
Dyuymovochka
Dyuymovochka Animation, Family
1964, USSR
7.0
Chipollino
Chipollino Animation, Family, Children's
1961, USSR
7.0
Snezhnaya koroleva
Snezhnaya koroleva Animation, Fantasy, Drama, Family
1957, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more