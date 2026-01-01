Cast
Tatyana Strukova
Akka Knebekayze
Vladimir Ershov
The Bronze King
Cast and Crew
Director
Vladimir Polkovnikov, Aleksandra Snezhko-Blotskaya
Writer
Selma Lagerlöf, Mikhail Volpin
Composer
Vladimir Yurovskiy
Animated film details
Country
USSR
Runtime
46 minutes
Production year
1955
World premiere
1 January 1955
Release date
|1 January 1955
|Russia
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|6+
|16 September 1955
|USSR
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Production
Soyuzmultfilm
Also known as
Zakoldovannyy malchik, The Bewitched Boy, Заколдованный мальчик, Cudowna podróż, Nõiutud poiss, O Menino Enfeitiçado, The Enchanted Boy, Užburtasis berniukas, Зачарований хлопчик, Zakoldovanyy Malchik