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Poster of Zakoldovannyy malchik
7.8
Kinoafisha Films Zakoldovannyy malchik
7.8

Zakoldovannyy malchik

, 1955
Zakoldovannyy malchik
USSR / Family, Animation / 18+
Poster of Zakoldovannyy malchik
7.8

Cast

Erast Garin
Erast Garin
Martin
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Rozenbom
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Gnome
Aleksey Konsovsky
Aleksey Konsovsky
Stork Hermenrich
Valentina Sperantova
Nils
Tatyana Strukova
Akka Knebekayze
Sergey Martinson
Sergey Martinson
The Chief Rat
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
The Goose
Yelena Ponsova
The Owl
Vladimir Ershov
The Bronze King
Director Vladimir Polkovnikov, Aleksandra Snezhko-Blotskaya
Writer Selma Lagerlöf, Mikhail Volpin
Composer Vladimir Yurovskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 46 minutes
Production year 1955
World premiere 1 January 1955
Release date
1 January 1955 Russia 6+
16 September 1955 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Zakoldovannyy malchik, The Bewitched Boy, Заколдованный мальчик, Cudowna podróż, Nõiutud poiss, O Menino Enfeitiçado, The Enchanted Boy, Užburtasis berniukas, Зачарований хлопчик, Zakoldovanyy Malchik

Cartoon rating

7.8
Rate 31 votes
7.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  552 In the Family genre  64 In the Animation genre  92 In films of USSR  42 In films of 1955  2
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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