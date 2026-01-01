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Poster of Po semeynym obstoyatelstvam
7.7
Kinoafisha Films Po semeynym obstoyatelstvam
7.7

Po semeynym obstoyatelstvam

, 1978
Po semeynym obstoyatelstvam
USSR / Comedy / 18+
Poster of Po semeynym obstoyatelstvam
7.7

Cast

Galina Polskikh
Galina Polskikh
Galina Arkadievna
Yevgeniy Yevstigneyev
Yevgeniy Yevstigneyev
Nikolay
Marina Dyuzheva
Marina Dyuzheva
Lida
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
Igor
Yevgeniya Khanayeva
Yevgeniya Khanayeva
Izolda Tikhonovna - maty Nikolaya
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Logoped
Vladimir Basov
Vladimir Basov
Eduard Bubukin
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Pensioner-nyanka
Bukhuti Zakariadze
Rozhden
Lyudmila Zaytseva
Lyudmila Zaytseva
Obmenshchitsa
Director Aleksei Korenev
Writer Valentin Azernikov
Composer Eduard Kolmanovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1978
World premiere 6 June 1977
Release date
6 June 1977 Russia 6+
11 November 1977 USA
Production Gosteleradio USSR, Mosfilm
Also known as
Po semeynym obstoyatelstvam, По семейным обстоятельствам, Az együttélés viszontagságai, Dėl šeimyninių aplinkybių, Domestic Circumstances, Familiengeschichten, Wojny domowe, Po Semeinym Obstoatelstvam

Film rating

7.7
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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