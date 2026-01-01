Cast
Bukhuti Zakariadze
Rozhden
Cast and Crew
Writer
Valentin Azernikov
Composer
Eduard Kolmanovskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 8 minutes
Production year
1978
World premiere
6 June 1977
Release date
|6 June 1977
|Russia
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|6+
|11 November 1977
|USA
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Production
Gosteleradio USSR, Mosfilm
Also known as
Po semeynym obstoyatelstvam, По семейным обстоятельствам, Az együttélés viszontagságai, Dėl šeimyninių aplinkybių, Domestic Circumstances, Familiengeschichten, Wojny domowe, Po Semeinym Obstoatelstvam